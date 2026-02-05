În dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă.

11 percheziții au fost autorizate în total de judecători la cererea procurorilor DNA, însă cea mai importantă locație este la Primăria Sectorului 3. Ancheta­torii ridică documente relevante în această investigație, în care edilul Robert Negoiță este vizat de suspiciuni de abuz în serviciu.

Totul este legat de o poveste controversată a construirii unui drum pe o proprietate privată a unui dezvoltator imobiliar. Este vorba despre o firmă apropiată de fratele primarului Robert Negoiță, susțin surse apropiate de anchetă.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2017 - 2025, a unor infracţiuni asimilate celor de corupţie. Faptele investigate ar fi fost comise de funcţionari publici, cu sprijinul unor complici, şi vizează lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, ce ar fi fost realizate fără documente legale. În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 11 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale", anunţă DNA, într-un comunicat de presă.

Reacția lui Robert Negoiţă

Primarul Sectorului 3 al Capitalei afirmă că nu i-a construit fratelui său niciun drum public, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3.

„Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât drumul construit este public, e liber pentru a fi folosit de orice cetăţean care are nevoie de el, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie plătite din bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu”, afirmă primarul.

Negoiţă mai spune că reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 au fost împiedicaţi de Primăria Capitalei să facă „toate documentele necesare”.

„Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosit de orice cetăţean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. (...) Am fost împiedicaţi de Primăria Capitalei ca să ne facem toate documentele necesare. Atunci când construieşti utilităţi publice e normal să le finanţezi din bani publici”, a declarat, joi, Robert Negoiţă într-o conferinţă de presă, după declanşarea anchetei în cazul său de către DNA.

Întebat dacă, legal, la acest moment fratele său ar putea închide acel drum construit pe terenul său proprietate privată, Negoiţă a răspuns: „Repet! Nu are deloc proprietarul nevoie de acel drum. Tot ce ştiu e că acel drum e foarte necesar. (...) Această ipoteză e aberantă, pentru că eu am cerut permisieunea prorpietarului. El s-a opus iniţial...”.

Drumul de un kilometru, construit pe bani publici

Drumul măsoară un kilometru și, în mod normal, susțin anchetatorii, nu putea fi construit pe cheltuiala bugetului local. Modul în care angajații primăriei au folosit nu doar utilajele primăriei, ci și materialele de construcții pentru a edifica acest drum de acces. Un drum care, spun anchetatorii, a fost construit pe o proprietate privată, lucru interzis de lege.

Investigația DNA ar fi pornit, spun aceleași surse, de la dezvăluirile făcute de jurnaliștii de la Recorder. Pe măsură ce au fost strânse dovezi în legătură cu aceste fapte de abuz în serviciu, acum s-a ajuns la faza perchezițiilor - care nu vizează doar Primăria Sectorului 3, ci și locuința lui Robert Negoiță și alte sedii ale firmelor implicate.

După finalizarea acestor proceduri judiciare, edilul va fi dus cu mandat la sediul DNA pentru a i se cere explicații și, foarte posibil, pentru a fi pus sub învinuire.

Am încercat să stăm de vorbă cu Robert Negoiță pentru a vedea cum comentează aceste proceduri judiciare ce îl vizează, pentru a-i cere un punct de vedere, însă în acest moment edilul are telefonul închis.