”Poliţia de Frontieră Română informează că, potrivit avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în perioada de 17–19 februarie, sunt prognozate fenomene meteorologice severe (ninsori, viscol, polei, intensificări ale vântului şi vizibilitate redusă), care pot afecta traficul în zona de frontieră. În acest context, atragem atenţia asupra punctelor de trecere a frontierei din estul ţării, dar şi asupra drumurilor transfrontaliere din sud, unde, în condiţiile apartenenţei la Spaţiul Schengen, circulaţia se desfăşoară fără control de frontieră, însă poate fi îngreunată de starea carosabilului şi de condiţiile meteo nefavorabile”, a transmis, marţi, Poliţia de Frontieră.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, vremea poate genera întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare, în special pe arterele rutiere intens circulate şi pe cele care asigură legătura cu statele vecine.

Polițiştii de frontieră recomandă şoferilor:

să se informeze înainte de plecare asupra stării vremii şi a condiţiilor de drum;

să îşi echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă;

să manifeste prudenţă sporită şi să respecte indicaţiile autorităţilor;

să ia în calcul rute sau puncte de trecere alternative, dacă situaţia o impune.

Meteorologii anunţă că vremea rămâne rece, în special în regiunile extracarpatice, temperaturile minime fiind preponderent negative în toată ţara.

Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic

De marţi seară, Capitala şi 12 judeţe din Muntenia şi Moldova se vor afla sub avertizare Cod portocaliu de ninsoare abundentă, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, stratul de zăpadă urmând să aibă grosimi de până la 50 de centimetri.

Precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori, vânt puternic, viscol şi polei vor fi semnalate în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, dar şi în Carpaţii Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaţilor Orientali şi în Munţii Banatului, pentru toate aceste zone fiind emis Cod galben.