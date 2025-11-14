Străzi construite peste conductele Transgaz în Sectorul 3 din București. Robert Negoiţă nu a mers la şedinţa Prefecturii

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a convocat pentru vineri, 14 noiembrie, o şedinţă cu reprezentanţii mai multor instituţii pentru a clarifica situaţia străzii din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz.

"M-am autosesizat în legătură cu situaţia prezentată de Recorder privind strada din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz şi am solicitat Primăriei Sectorului 3 documentele necesare pentru a înţelege cum s-a ajuns în acest punct. Nu am primit un răspuns în termenul indicat (7 noiembrie), însă între timp au fost depuse şi alte petiţii, atât referitoare la acest caz, cât şi la alte situaţii similare. Ca urmare, am convocat pentru vineri, 14 noiembrie, ora 10:00, o şedinţă cu toate instituţiile relevante, inclusiv Primăria Sectorului 3 şi Transgaz, pentru a prezenta toate documentele şi a clarifica situaţia", a scris prefectul Capitalei, joi, pe Facebook.

Andrei Baciu (PNL): Primarul sectorului 3 Robert Negoiţă nu a venit la şedinţa organizată de Prefectură

Liderul PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu, acuză că Primarul sectorului 3 Robert Negoiţă nu a venit la şedinţa de vineri, organizată de Prefectură pe tema magistralelor de gaz peste care au fost construite drumuri fără avizul Transgaz.

”Update de la şedinţa pe care Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă i-a cerut Prefectului Municipiului Bucureşti să o organizeze. Subiectul este cel al magistralelor de gaz peste care a construit Negoiţă şosele. Ilegal. Primarul Negoiţă fuge de responsabilitate şi nu a venit la convocarea pe care i-a trimis-o Prefectul Municipiului Bucureşti”, scrie Baciu pe Facebook.

El susţine că situaţia este mult mai gravă decât se ştia până acum, iar implicaţiile pot afecta direct siguranţa locuitorilor.

”M-am autosesizat în legătură cu situaţia prezentată de Recorder privind strada din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz şi am solicitat Primăriei Sectorului 3 documentele necesare pentru a înţelege cum s-a ajuns în acest punct. Nu am primit un răspuns în termenul indicat (7 noiembrie), însă între timp au fost depuse şi alte petiţii, atât referitoare la acest caz, cât şi la alte situaţii similare. Ca urmare, am convocat pentru vineri, 14 noiembrie, ora 10:00, o şedinţă cu toate instituţiile relevante, inclusiv Primăria Sectorului 3 şi Transgaz, pentru a prezenta toate documentele şi a clarifica situaţia”, a anunţat joi Prefectul Capitalei Andrei Nistor.

El a precizat că ulterior, va supune Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă măsurile necesare pentru punerea în siguranţă acolo unde situaţia o impune.

Recorder a relatat că, la ordinul primarului Negoiţă, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, iar un raport de expertiză obţinut de Recorder arată că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate.

Inginerii Transgaz spun că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie. “Nici nu vreau să mă gândesc… nu mai rămâne nimic aici”, a declarat unul dintre specialiştii Transgaz.

Drumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brăţării, din estul Bucureştiului. Primăria Sectorului 3 n-a avut avize din partea Transgaz, care a notificat administraţia locală încă de la începerea lucrărilor. Negoiţă a trecut însă şi peste legi, şi peste notificările Transgaz şi a dat ordin ca şoselele să fie construite peste magistrale. Anul acesta, Transgaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













