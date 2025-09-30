Vlad Gheorghe: ”Austeritate marca Robert Negoiță. Poliția Locală cumpără tablete la prețul astronomic de 12.000 lei bucata”

30-09-2025 | 13:34
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, președinte al partidului DREPT, susține că Poliția Locală a Sectorului 3 cumpără 200 de tablete ”la prețul astronomic de 12.000 lei bucata”, pentru a "implementa strategia de informatizare a primăriei".

Cristian Matei

Gheorghe afirmă că primarul Robert Negoiță, care conduce Primăria Sectorului 3, în a cărei subordine se află Poliția Locală Sector 3, vrea ca viitoarele tablete ale agenților să fie ”rezistente la șocuri violente, să aibă două tipuri de GPS și baterie care să țină zile întregi”.

Fără să dea mai multe detalii, liderul partidului DREPT mai spune că există deja ”indicii despre câștigător” în caietul de sarcini, deoarece ”nu oricine vinde tablete "rugged", vă dați seama”.

Mesajul comple al lui Vlad Gheorghe:

Tablete de război de 12.000 Lei bucata - austeritate marca Robert Negoiță

Domnule primar, plătiți-vă întâi taxele! Nu vă trebuie tablete de război pentru asta. Poliția Locală sector 3 cumpără 200 de tablete la prețul astronomic de 12.000 Lei bucata pentru a "implementa strategia de informatizare a primăriei".

Robert Negoiță consideră că polițiștii lui au nevoie de tablete ca pe frontul din Ucraina. Vrea să fie rezistente la șocuri violente, să aibă două tipuri de GPS și baterie care să țină zile întregi.

La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare, sunt mai scumpe decât orice dronă civilă. Negoiță ar putea să cumpere singur tabletele astea tip avion. Cele 54 de milioane de Euro pe care le are de dat la bugetul de stat, pe persoană fizică, i-ar ajunge.

p.s.: caietul de sarcini ne dă deja indicii despre câștigător, nu oricine vinde tablete "rugged", vă dați seama.
p.s.: hai să vedem de părere au și autoritățile de control despre asta”.

Etichete: tablete, robert negoita, politia locala, primăria sectorului 3,

Dată publicare: 30-09-2025 13:10

