Locuitorii sectorului 3, nemulțumiți de noile reguli ale primăriei lui Robert Negoiță privind parcările nominale: ”Aberant!”

Anunțul Primăriei Sectorului 3 privind noul regulament referitor la folosirea locurilor de parcare nominale din sector a provocat reacții aprinse pe Facebook, unde autoritățile locale au publicat mesajul.

Astfel, conform reprezentanților primăriei, utilizarea unui loc de parcare nominal fără deținerea unei autorizații de parcare pentru acel loc ”se va putea face exclusiv prin achitarea anticipată a tarifului orar”.

”Până acum, un loc de parcare nominal putea fi ocupat de cineva care tranzita zona, cu obligația de a lăsa numărul de telefon la vedere, pentru a putea fi contactat de utilizatorul de drept al locului de parcare, și de a elibera locul în maximul 15 minute de la apel. Conform noilor prevederi, parcarea pe locurile nominale se va mai putea face, dar doar după achitarea în avans a tarifului orar. ATENȚIE. Obligativitatea de a afișa numărul de telefon și de a elibera la solicitarea utilizatorului de drept al parcării rămâne.”, au anunțat autoritățile locale.

De asemenea, dacă se solicită eliberarea locului de parcare în intervalul orar deja plătit, mașina se poate muta pe un alt loc de parcare disponibil, până la expirarea timpului achitat.

”Această modificare urmărește să asigure corectitudine în utilizarea locurilor de parcare și să descurajeze ocuparea abuzivă a locurilor de parcare nominale. Vă reamintim că la nivelul Sectorului 3 există locuri de parcare NENOMINALE, marcate cu galben, care pot fi utilizate în baza unei autorizații nenominale, a unui abonament sau în urma achitării tarifului orar”, mai precizează Primăria Sectorului 3.

Ce spun locuitorii sectorului 3 despre noile prevederi

Pe Facebook, unde Primăria Sectorului 3 a publicat mesajul privind parcările nominale din sector, reacțiile locuitorilor sectorului au fost, majoritatea, critice.

Marius Marius: ”O regulă în plus și fără rost. Toate lumea o să încerce să parcheze unde nu sunt locuri marcate mai exact pe “trotuarele noi”. Cel mai simple exemplu este Aleea Buchetului unde parcările de pe bulevard sunt goale iar în spate pe alee e bătaie pe locurile de parcare. Vreți ordine și disciplină reduceți tariful la 50 bani sau 1 Leu pe oră. Cum în alte sectoare se poate și la noi nu? Regulile astea idioate și făcut pentru a scoate banul din buzunarul omului vor creea și mai mult haos. Cred că cei care propun aceste reguli au cunostiinte sociale și financiare mult sub punctul de îngheț al apei. Reguli aberante și un tarif exagerat de mare nu înseamă că o să colectați mai mulți bani ba din contra o să colectați mai puțin. E greu să înțelegi lucrurile astea când tu nu ai fost în stare să treci un examen important al vieții.”

Loredana Farcaș: ”Deci eu care dețin loc nominal pentru care plătesc anual la primărie o taxă, locul meu poate fii ocupat de altcineva. Minunat. S-a întâmplat de câteva ori, fără număr de telefon în geam. Am sunat la Politia Locala Sector 3 și dânșii au venit mereu după 2-3 ore. Eu în aceste ore ce fac dl Negoiță? Unde parchez mașina ?”

Apostol Sabin Andrei: ”Cea mai neinspirată modificare de regulament! Absurd. Nu mai pot parca prieteni/familie pe locul tău, decât cu plată.... Să vedeți la iarnă scandaluri și bătăi.... Cei cu locuri nominale vor deszăpezi locul și vin alții plătesc câteva ore și lasă mașina până a doua zi, că nu o ridică nimeni noaptea....”

Andrei Stoica: ”Total aberant. Pierdeți în orice instanță imediat. Adică dacă găsești un loc de parcare, îl plătești și pleci liniștit, de fapt ne spuneți că trebuie să stăm lângă locul de parcare și să-l eliberăm deși e plătit? Care e logica, în afara de foame de bani, fiindcă nu aduce nici un beneficiu cetățenilor. Vindeți ceva de 2 ori spre utilizare simultană, total ilegal, voi sunteți fericiți că vă mai intră bani ( parcare foarte scumpă), și ceilalți 2 șoferi cu nervii. Și dacă nu găsim alt loc de parcare, venim să decontăm la Primărie? Și daca nu ne întoarcem în 5 minute, luăm amendă sau ni se ridica mașina? Care e logica? Ce instanță va spune că un șofer a încălcat ceva când și-a plătit dreptul de a utiliza ? Până la urmă, cu ce încurcă regula celor 15 min? Era de bun simt și fiecare știa ce are de făcut. Ba chiar, de exemplu, ajută părinții să-și lase copii, mai ales pe cei mici, la grădinițe și scoli.”

Nina Matei Ilie: ”Este abuziv ceea ce se întâmplă, dacă locul a fost plătit de proprietar, de ce se percepe dublă taxa pentru același loc. Nu se poate să plătești o oră și să cobori de două ori să cauți alt loc, deoarece a venit proprietarul. Această măsură este foarte abuzivă”.

Andreea Paduraru: ”Cel cu autorizație nenominala poate parca pe orice loc nenominal în intervalul 8.00-18.00 gratuit și după ora 18.00 doar pe locurile indicate în autorizație. În schimb cel cu autorizație nominală poate parca doar pe locul lui și daca are treabă prin cartier poate ocupa un loc nenominal cu plata. De ce el nu poate ocupa în intervalul 8.00-18.00 un loc nenominal fără plată așa cum face și cel cu autorizație nenominala?”

Black Eus: ”Mi se pare un abuz nesimțit, dacă eu achit un loc de parcare nominal, să vin cu mașina de schimb sau să vina mama sau oricine din partea mea, să parcheze pe locul meu și să plătească că este pe locul meu, lăsat liber special pentru ei când vin în vizită să zicem!”

Olla C. Mihai: ”Primăria Sectorului 3, orice autoturism parcat pe un loc nominal, care a achitat tariful de parcare pentru o perioadă de timp (exemplu 3-7 ore) va putea lăsa autoturismul parcat acolo. Orice sancțiune sau ridicare a autoturismului, va fi câștigată în instanță, cu dovada achitării parcării. Cum este interzisa subînchirierea locurilor nominale de către proprietari, așa este interzisă subînchirierea și de către administratorii locurilor. Regulamentul este discriminatoriu și ieșit din sfera legală pentru că vindeți 2 drepturi de parcare pentru același loc. Succes, sper că aveți juriști buni și dornici de muncă, pentru că vor avea din belșug.”

