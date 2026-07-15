Surse: Doi români, unul mort și altul rănit, se află printre victimele incendiului în clădirea OXY din Bruxelles

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Astfel, conform surselor citate, unul dintre acești români ar fi decedat, în timp ce altul este rănit.

Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, din Cernăuți, care avea naționalitate dublă, română ucraineană, și care ar fi murit.

De asemenea, a doua victimă este un bărbat rănit în vârstă de 20 de ani, din Bacău, care ar avea arsuri pe jumătate din suprafața corpului. Potrivit surselor, el s-ar afla internat la spitalul de arși din Bruxelles.