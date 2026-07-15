Surse: Doi români, unul mort și altul rănit, se află printre victimele incendiului în clădirea OXY din Bruxelles

Știri Actuale
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Ambulanta bruxelles gettyimages 2156786687
Getty

Surse oficiale din Ministerul Afacerilor Externe au precizat pentru Știrile Pro TV că doi români se află printre victimele incendiului care s-a produs marți, 14 iulie, în Bruxelles, într-o clădire rezidenţială aflată în curs de renovare.

autor
Cristian Matei

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Astfel, conform surselor citate, unul dintre acești români ar fi decedat, în timp ce altul este rănit.

Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, din Cernăuți, care avea naționalitate dublă, română ucraineană, și care ar fi murit.

De asemenea, a doua victimă este un bărbat rănit în vârstă de 20 de ani, din Bacău, care ar avea arsuri pe jumătate din suprafața corpului. Potrivit surselor, el s-ar afla internat la spitalul de arși din Bruxelles.

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Incendiul a izbucnit marți, 14 iulie, într-o clădire rezidenţială aflată în curs de renovare, unde lucrau peste 200 de muncitori, au anunţat autorităţile locale, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Cel puțin 6 oameni au murit în această tragedie. Regele Philippe și prim-ministrul Bart De Wever au vizitat marți după-amiază Place de Brouckère din Bruxelles.

Incendiul devastator din clubul din Bangkok a izbucnit în apropierea scenei. „M-a salvat un prieten care m-a târât de acolo”

Sursa: ProTV

Etichete: bruxelles, ambulanta, incendiu,

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