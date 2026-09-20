Șoferul, care își luase carnetul de numai câteva luni, ar fi decis să accelereze brusc și să stingă farurile în toiul nopții, susține băiatul care a scăpat cu viață.

Mașina s-a izbit de un copac

După o curbă, mașina, scăpată de sub control, s-a zdrobit de un copac. Era trecut puțin de ora 9 seara când un martor a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Accidentul a avut loc pe drumul județean dintre satele Moara și Bătești, din comuna Puchenii Mari, județul Prahova, într-o curbă.

În mașină erau 3 prieteni și, potrivit singurului supraviețuitor, șoferul a vrut să facă o glumă și a circulat cu farurile stinse.

Doi tineri și-au pierdut viața

Teribilismul i-a costat viața pe cel de la volan, un tânăr de 18 ani, și pe cel din dreapta lui, de 19 ani.

Corespondent PROTV: „Zona în care a avut loc accidentul este împădurită. La ieșirea din această curbă, șoferul nu a mai avut control asupra direcției de mers. Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de acest copac. Măsurătorile făcute de polițiști la fața locului arată că din curbă și până aici, unde a avut loc impactul, sunt aproximativ 45 de metri.”

Doar o minune a făcut ca unul dintre cei trei prieteni, adolescentul de 15 ani, care se afla pe bancheta din spate, să scape cu doar câteva răni.

Acolo au ajuns echipaje medicale și o unitate de terapie intensivă mobilă. A fost nevoie și de intervenția echipelor de descarcerare, pentru cei doi tineri din față.

Polițiștii au deschis un dosar penal

„În urma impactului, din nefericire, un pasager, de 19 ani, a decedat. Conducătorul și un alt pasager au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital, însă, la unitatea medicală, conducătorul auto a decedat.”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Mama minorului: „Se duceau și ei să bea un suc și a venit cu răni și are nevoie de operație.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.