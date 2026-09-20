Specialiștii s-au deplasat în mai multe județe cu echipamentul performant și i-au transferat pe pacienții aflați în stare critică.

Iar după zeci de zile în terapie intensivă, aceștia s-au putut întoarce acasă. Medicii, pregătiți inclusiv în străinătate, spun că e nevoie de mai multă finanțare.

O tânără de 28 de ani a fost salvată

La 28 de ani, după mai mult de 70 de zile în terapie intensivă, Vali Păcurar este fericită că a reușit să depășească cea mai grea perioadă a vieții ei și că va putea să se întoarcă acasă.

Vali Păcurar, pacientă: „M-am trezit și eram umflată la față, ai mei s-au speriat. Când am ajuns la spital, nu mai știu nimic de atunci. M-am trezit și eram deja la Timișoara, nu mai știu absolut nimic.”

Tânăra a ajuns la Spitalul Municipal Arad, cu suspiciune de astm sever. Starea ei s-a agravat de la o zi la alta, iar medicii de aici spun că singura ei șansă era ECMO - o tehnologie care nu este disponibilă în spital. Așa că le-au cerut ajutorul colegilor de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

Daniela Moț, medic-șef secție ATI 2, Spitalul Municipal Arad: „Ajunsă la noi în comă, s-a admis în terapie intensivă. În ciuda terapiei inițiate și a antibioterapiei cu spectru larg, la noi s-au epuizat toate resursele. Am contactat colegii de la Timișoara în vederea montării unui aparat ECMO.”

Echipa specializată a venit cu ambulanța, a montat aparatul, care a preluat funcția plămânilor, și au transferat-o pe tânără la Timișoara.

Dr. Alexandru Novăcescu - Spitalul Victor Babeș, Timișoara: „Era intubată, cu bronhopneumonie severă, sindrom de detresă respiratorie acută. Am decis să inițiem ECMO la fața locului, altfel transportul nu ar fi fost posibil. 23 de zile pe ECMO venos, 63 de zile la ATI.”

Alți 2 tineri au fost salvați după ce echipe medicale din București și Oradea au zburat cu elicopterul în alte orașe pentru a le monta ECMO. Medicii s-au pregătit inclusiv în străinătate pentru astfel de situații.

Medicii cer mai multă finanțare

Corespondent PROTV: „Teoretic, 16 spitale sunt incluse în programul de acțiuni prioritare finanțat direct de Ministerul Sănătății pentru cumpărarea de consumabile necesare ECMO. Autoritățile spun că, anul acesta, până acum, s-au distribuit 4 milioane de lei, dar banii nu au ajuns în toate unitățile sanitare. Sumele ar trebui suplimentate cu o rectificare bugetară.”

ECMO poate fi folosit când pacientul are insuficiență respiratorie, când apar complicații în urma transplantului cardiac sau pulmonar sau bolnavul este în șoc cardiogen, adică inima nu mai poate pompa suficient sânge către celelalte organe vitale.