Însă unele firme care închiriază trotinete se opun unei astfel de măsuri. Reprezentanții lor susțin că ar descuraja utilizarea acestui tip de transport, s-ar ivi probleme cu igienizarea căștilor și, în plus, acestea ar putea fi ușor furate.

Un proiect de modificare a Codului Rutier propune ca toți cei care merg cu trotineta electrică pe drumurile publice să poarte cască de protecție, indiferent de vârstă. În prezent, casca este obligatorie doar pentru bicicliștii și minorii de până în 16 ani, care circulă cu trotineta electrică pe partea carosabilă.

Reporter: Dacă ar fi obligatorie purtarea căștii, ai mai folosi atât de des?

Tânăr: „Probabil că da, ar fi un oarecum inconvenient în sensul că ar trebui să port o cască pentru mine, dar înțeleg și rațiunile de siguranță.”

„Chiar dacă eu nu am cască acum, sunt total de acord. Dacă adulții nu dau exemplul ăsta, nici copiii nu o să conștientizeze că e nevoie de cască, până la urmă e vorba de siguranța lor” spune altcineva.

Coaliția pentru Economia Digitală, cea care reprezintă o parte dintre firmele care închiriază trotinete electrice, a transmis pentru Știrile PROTV că, deși susțin creșterea siguranței rutiere, „impunerea obligativității purtării căștii de protecție pentru utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, va crea dificultăți majore pentru serviciile de închiriere și lasă fără răspuns chestiuni legate de igienizarea căștilor, depozitarea, furtul, vandalizarea acestora."

Reprezentant firmă: „La cele închiriate trebuie să realizăm că suntem în România, nu suntem în Germania și în Anglia. În Franța sunt căști, când iei trotineta găsești casca direct pe trotinetă. La noi, dacă pune cineva casca pe trotinetă, devine invizibilă.”

Numărul accidentelor în care sunt implicați conducătorii de trotinete este în creștere, arată datele Inspectoratului General de Poliție.

Dacă în tot anul 2025 au fost înregistrate, la nivel național, peste 1.800 de astfel de accidente, în primele șase luni din 2026 au fost deja raportate 1.100. Mai mult, 98 de oameni au fost răniți grav în acest interval, iar alte 1.100 de persoane au suferit răni. În aceeași perioadă, șase persoane și-au pierdut viața în accidente în care au fost implicați conducători de trotinete.

În țări precum Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Grecia sau Italia, purtarea căștii este obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă.