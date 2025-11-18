Studiu: Tinerii medici vor mai puțină corupție în sistemul de sănătate din România. 80% se tem să refuze gărzi neplătite

Mai puțină corupție în sănătate, mai multe oportunități profesionale și să dispară abuzurile. Sunt principalele lucruri pe care și le doresc studenții la medicină și medicii rezidenți, conform unui studiu la care au răspuns anonim peste 4.000 de tineri.

Aceștia ar trebui convinși să rămână în sistemul nostru de sănătate, în condițiile în care ne lipsesc mii de specialiști.

Scopul studiului a fost acela de a afla ce anume îi determină pe tinerii medici să plece în străinătate și ce ar trebui schimbat pentru ca ei să rămână aici.

Calitatea scăzută a vieții și lipsa de oportunități

Corespondent Știrile PRO TV: „Calitatea scăzută a vieții în România este motiv de plecare pentru 40% dintre studenții la medicină și pentru 50% dintre rezidenții care au răspuns acestui studiu. Aproximativ 30% dintre studenți consideră că pregătirea medicală nu este suficientă, la fel și jumătate dintre medicii rezidenți. Tinerii vorbesc de asemenea despre lipsa oportunităților reale de practică.”

Tinerii spun că nu sunt respectați și nu se simt sprijiniți în stagiile de practică. Iar 80% dintre ei se tem să refuze gărzi neplătite. Situația este cunoscută de Colegiul Medicilor, însă mereu a fost invocată lipsa banilor.

Gărzile neplătite și necesitatea unui sistem mai corect

Prof. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR: „Uneori este nevoie să fie și o a treia linie de gardă, care de multe ori poate să fie neplătită și în care sunt trecuți și medici rezidenți, pentru că nu este suficient personal. Gărzile trebuie plătite la valoarea anului 2025, nu la valoarea anului 2017, și trebuie considerate vechime în muncă.”

Conf. dr. Ștefan Bunsatu, prorector UMFCD: „Se va face standardizarea tuturor manevrelor, o parte vor fi făcute în centrele de simulare pentru a învăța înainte de a intra la pacienți, iar după ce sunt făcute pe simulator, vor face și la patul bolnavului. Vor fi înregistrate, raportate și vor contribui la nota pentru stagiul respectiv.”

Tinerii medici caută un loc în care să poată profesa

Andrei Baciu, inițiator studiu: „Noile generații vin cu o altă viziune asupra a ceea ce înseamnă munca și activitatea profesională. Generațiile mai experimentate poate văd altfel lucrurile, însă ce contează cel mai mult este că tinerii medici caută un loc în care ei să poată să profeseze.”

Când vine vorba de factorii care pot convinge medicii tineri să rămână în țară, studenții vorbesc în primul rând de creșterea veniturilor, pe când rezidenții din anii mai mari pun accentul pe condiții de muncă moderne, mai puțină corupție și respect.

