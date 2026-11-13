Conform sursei, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat încheierea sesiunii de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar de urgenţă destinat compensării pierderilor la culturile de porumb şi floarea-soarelui afectate de secetă, măsură implementată în baza Hotărârii Guvernului nr. 751/2026, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 950/2026), potrivit Agerpres.

La finalul campaniei de depunere, încheiate vinerea trecută, 53.930 de fermieri au depus cereri de sprijin, iar suprafaţa determinată (conform cererilor de plată aferente anului 2025) este de 865.991,52 hectare. Suprafaţă calamitată (afectată de secetă) este de 716.894,72 hectare. Totodată, bugetul total alocat schemei este de 155,361 milioane de lei, iar valoarea totală a sprijinului solicitate de 248,018 milioane lei.

"Fermierii afectaţi de secetă au nevoie de sprijin concret şi rapid, motiv pentru care am intervenit şi am deblocat actul normativ prin schimbarea modului de calcul care îi dezavantaja. Intrăm acum în linie dreaptă cu plata sumelor către cei peste 53.900 de producători agricoli care au depus cereri. Echipele MADR şi APIA finalizează acum ultimele verificări administrative, astfel încât banii să fie viraţi în conturile fermierilor până la termenul-limită de 31 decembrie 2026", a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli ale căror culturi de porumb şi floarea-soarelui au înregistrat un grad de afectare cuprins între minimum 30% şi 100% inclusiv.

Cuantumul maxim stabilit este de 333 lei/hectar (pentru un grad de afectare de 90%-100%), acesta fiind diminuat proporţional pentru gradele de afectare cuprinse între 30% şi 90%.

Întrucât valoarea totală a sumelor solicitate depăşeşte plafonul bugetar aprobat pentru această schemă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, valoarea ajutorului se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii. MADR va calcula şi va comunica APIA coeficientul de reducere liniară a sumelor cuvenite, imediat după finalizarea centralizării şi verificărilor de eligibilitate.

În perioada imediat următoare, structurile teritoriale ale APIA vor finaliza verificările administrative pentru stabilirea eligibilităţii cererilor, astfel încât procesul de autorizare şi efectuare a plăţilor să se încheie până la data de 31 decembrie 2026.