Studiu american: Vaccinurile anti-COVID-19 actualizate au redus spitalizările și decesele în 2024

Vaccinurile anti-COVID-19 actualizate au contribuit în 2024 la prevenirea unor consecinţe medicale grave, inclusiv la reducerea numărului de spitalizări şi de decese, potrivit datelor dezvăluite de un studiu de mare amploare.

Veteranii vaccinaţi care au dezvoltat totuşi COVID-19 după ce au primit doze booster dezvoltate de companiile Moderna şi Pfizer-BioNTech pentru sezonul 2024-2025 au fost mai puţin predispuşi să se prezinte la camerele de urgenţă din cauza complicaţiilor medicale, în comparaţie cu pacienţii care nu s-au vaccinat împotriva COVID-19, au precizat autorii studiului publicat în revista The New England Journal of Medicine (NEJM).

Cercetătorii au monitorizat 164.132 de veterani care au primit simultan o doză booster anti-COVID-19 pentru sezonul 2024-2025 şi o doză a vaccinului antigripal, precum şi 131.839 de veterani care au primit doar vaccinul antigripal.

Marea majoritate a participanţilor aveau vârste de cel puţin 45 de ani şi aproape toţi cei care au primit vaccinul împotriva COVID-19 au fost vaccinaţi cu unul dintre cele două seruri autorizate pe bază ARN mesager, care au fost supuse însă unei noi examinări din partea secretarului american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., care a pus sub semnul întrebării siguranţa şi eficacitatea acestora, în pofida dovezilor ştiinţifice existente.

Beneficiu clinic semnificativ

"Vaccinurile oferă în continuare o protecţie suplimentară, dar nu perfectă, împotriva consecinţelor grave, precum spitalizarea şi decesul, chiar dacă astfel de consecinţe severe sunt acum mult mai puţin frecvente în general decât la începutul pandemiei", a declarat dr. Jesse Goodman de la Georgetown Medical Center din Washington, D.C., care nu a participat la realizarea studiului.

Într-un interval de şase luni, veteranii care au primit vaccinurile anti-COVID-19 şi antigripal au înregistrat o scădere cu 29% a internărilor în secţiile de urgenţe medicale, o scădere cu 39% a numărului de spitalizări şi o scădere cu 64% a numărului de decese, în comparaţie cu cei care au primit doar vaccinul antigripal.

Acest tipar a fost similar, indiferent de vârstă sau de prezenţa unor afecţiuni medicale cronice majore.

În termeni absoluţi, impactul suplimentar al vaccinului anti-COVID-19 a fost mic, cel puţin în parte datorită faptului că versiunile virusului care circulau la momentul respectiv provocau forme mai uşoare ale bolii, iar infecţiile şi vaccinările anterioare au dus la o imunitate colectivă mai mare, au afirmat autorii studiului.

Vaccinarea a dus la de 18,3 ori mai puţine internări în secţiile de urgenţă, de 7,5 ori mai puţine spitalizări şi de 2,2 ori mai puţine decese la 10.000 de pacienţi, au estimat ei.

Deoarece ratele de îmbolnăviri grave şi decese legate de COVID-19 au scăzut dramatic în timp, protecţia suplimentară oferită de vaccin este mult mai mică decât era odată, a explicat dr. Eric Rubin, redactor-şef al NEJM.

"Având în vedere ceea ce ştim despre riscul vaccinării în această populaţie (de vârstă mijlocie şi înaintată), care este extrem de scăzut, aceste date sugerează că, cel puţin la momentul efectuării studiului, vaccinarea a rămas o opţiune atractivă", a declarat Eric Rubin.

Jesse Goodman, fost director ştiinţific la Agenţia pentru alimente şi medicamente din Statele Unite (FDA), a declarat că toate studiile observaţionale recente, inclusiv acesta din urmă, "susţin faptul că vaccinurile au în continuare o eficacitate semnificativă asupra consecinţelor medicale grave".

Eficacitatea vaccinurilor pare să fi scăzut uşor în timpul acestui studiu cu o durată de şase luni, au descoperit cercetătorii.

