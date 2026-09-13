Hotelierii au pregătit pentru ei pachete speciale care includ și reduceri la restaurant, acces la piscină și sala de fitness. În acest caz costurile pornesc de la 2 mii de lei pe lună.

Cum se apropie începutul noului an universitar, studenții de la facultăţile din Constanța care îşi cauta cazare au opţiunea să stea în câteva hoteluri din staţiunea Mamaia.

Brenda Bădica, reprezentant hotel: "O cameră de tip twin, ceea ce înseamnă două paturi individuale, 200 de euro pe lună/per fiecare persoană. Dacă dorește în regim single, ar fi prețul de 320 de euro pe lună."

Unele hoteluri le oferă studenților facilitaţi în plus - 50 la sută reducere la accesul la sala de sport, piscina, sauna sau masaj. Un abonament la sala de sport costă pentru ei în acest hotel 180 de lei pe lună, iar pentru piscină o zi de acces costă 100 de lei. La restaurant un meniu de student costa 55 de lei.

Laura Niculescu, reprezentant hotel: "Au spații de depozitare, internet, au frigider și pentru cuptor cu microunde pot veni la noi la recepție oricând. Curățenia se face de 2 ori pe săptămână de cei de la housekeeping".

Opţiunile sunt tentante mai ales că locurile în căminele studenţeşti s-au epuizat rapid.

Fată: "Este o sumă foarte bună, rezolnabilă pentru un student."

Fată: "Mi se pare o opțiune mai bună să stai pe cont propriu. E un preț foarte, foarte bun mai ales că include toate facilitățile acestea".

Denisa Ţânaşa, agent de turism: "Vorbim de condiții mai bune de cazare, știu clar costurile de la început, mai ales că în costuri sunt incluse utilitățile, iar adițional se poate opta pentru mic dejun sau mașină de spălat, facilitățile acestea."

Până acum hotelurile din Mamaia au pus la dispoziţia studenţilor în total 200 de locuri de cazare.