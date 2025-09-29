Vreme severă în toată țara. La munte au început deja ninsorile. Temperaturi minime sub zero grade

29-09-2025 | 17:48
Întreaga țară a intrat luni de dimineață sub o informare de vreme severă, emisă de meteorologi. Temperaturile au scăzut în toate regiunile, iar în zonele de munte a început deja să ningă, deși suntem pe final de septembrie.

Ana Tudoran,  Gigi Ciuncanu

Pe Transalpina, la peste 1.700 de metri altitudine, s-a așternut deja un strat de zăpadă de câțiva centimetri.

Drumarii au intervenit deja cu utilaje și au împrăștiat material antiderapant, mai ales că pe cea mai înaltă șosea din țară sunt încă numeroși turiști.

Polițiștii le recomandă trecătorilor să evite să se aventureze, mai ales că este și ceață. Dacă ajung în zonă, sunt sfătuiți să își monteze cauciucuri de iarnă la mașini.

A nins și pe Transfăgărășan, după ce temperaturile au coborât duminică noaptea sub zero grade.

Sunt doi centimetri de zăpadă, iar drumarii au scos la lucru utilajele cu care împrăștie material antiderapant.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, mai ales că pe munte viscolește și pot apărea porțiuni cu polei.

Fulguiește și la Vârful Omu, dar și în Munții Harghitei, în stațiunea Mădăraș, unde stratul de zăpadă atinge pe alocuri cinci centimetri.

Meteorologii au emis o atenționare de vreme rea pentru următoarele trei zile.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între unu și zece grade, iar la munte vor coborî sub limita de îngheț.

Va ploua în aproape toată țara, iar la peste 1.700 de metri altitudine vor predomina ninsorile.

