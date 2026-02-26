Lemnele de foc, încălțămintea sau creioanele colorate sunt un lux pentru ei. Și deseori sunt batjocoriți la școală, din cauza sărăciei.

Speranța și-o pun în Cel de Sus și în părintele Damaschin, preotul care încearcă să ajute copiii sărmani din Moldova, prin asociația umanitară pe care o păstorește.

La 10 kilometri de Iași, într-o casă modestă, aflată la marginea unui drum de pământ, locuiește familia Chivara. Cei șase frați împart totul, de la mâncare până la cele câteva jucării. Iarna le este cel mai greu. Banii pentru lemne abia ajung.

Petronela Chivara, mama copiilor: „Nu mai reuşesc să continui o cameră. Se strâng bani, dar trebuie pentru copii, pentru mâncare. Vor să aibă fiecare camera lor, să stea singure. Valentina şi Ştefania spun mamă, reuşeşti să avem o cameră numai noi două.”

Urgența este însă energia electrică. Acum folosesc curentul de la o casă alăturată, prin bunăvoința unui vecin.

Petronela Chivara, mama copiilor: „Pleacă în primăvară şi m-a anunţat că opreşte curentul. Şi trebuie să revenim la lumânare, cum am stat şi 16 ani de zile.”

Cei mici visează la lucruri care, pentru alți copii, sunt ceva firesc.

Reporter: Ce îţi doreşti tu?

Sofia: „Nişte creioane şi nişte ghetuţe roz. Fiindcă Moş Crăciun nu mi-a adus”.

Reporter: „La școală copiii cum ţi se par?

Sofia: „Îmi spun că sunt săracă.”

Reporter: Este ceva ce îţi doreşti tu cel mai mult?

Ştefania: „Papuci”.

Dan Damaschin, preot, fondator Asociația Glasul Vieții: „10.559 de copii sunt într-o stare de sărăcie cruntă. Pentru ei încălţămintea, hainele, alimentele şi articolele de curăţenie sunt mai mult decât o necesitate, sunt şansa la o nouă viaţă.”

Asociația Glasul Vieții, fondată de părintele Dan Damaschin, a ajutat recent familia Chivăra cu lemne, ca să se poată încălzi până la Paște.

Reporter: Care a fost cea mai frumoasă zi pentru tine?

Ştefania: „Când a fost toamnă şi mă jucam cu fraţii mei şi cu verişorii mei cu... frunzele..”

Persoanele interesate să sprijine familia Chivăra o pot face prin donații în conturile Asociației Glasul Vieții.

conturi Asociația Glasul Vieții:

BCR

RO41RNCB0178156773130001

RO14RNCB0178156773130002

Banca Transilvania

RO64BTRLRONCRT00W8759401

RO49BTRLEURCRT00W8759401