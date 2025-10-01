Statul se dă singur în judecată în scandalul Poșta Română vs. Registrul Comerțului. „Nu vom tolera aceste practici”

01-10-2025 | 14:19
Valentin Ştefan, directorul CN Posta Romana
Inquam Photos / George Calin

Poșta Română acuză că unii registratori de la Registrul Comerțului resping abuziv dosare ale firmelor care folosesc serviciul StartPost, subminând astfel încrederea în stat.

Aura Trif

Poșta Română, instituție publică deținută de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, va da în judecată angajați ai Registrului Comerțului, la rândul ei instituție publică sub tutela Ministerului Justiției.

"Compania Naţională "Poşta Română", prima companie cu capital majoritar de stat care implementează un proiect asumat prin Programul de Guvernare - "Ghişeul Universal" - a lansat recent serviciul StartPost, destinat antreprenorilor, start-up-urilor şi freelancerilor. StartPost-găzduire sediul social pentru firme oferă o soluţie legală, accesibilă şi rapidă pentru înregistrarea sediului social, recunoscută de legislaţia în vigoare şi sprijinită de infrastructura extinsă a Poştei Române. Cu toate acestea, Poşta Română constată cu îngrijorare că unii registratori din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) - instituţie finanţată integral de la bugetul de stat, resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost. Astfel de atitudini anti-reformatoare, contrare intereselor strategice ale statului român, sunt inacceptabile", se menţionează în comunicat.

Care ar fi consecințele

Potrivit sursei citate, aceste practici, "lipsite de fundament legal şi neunitar aplicate", produc consecinţe grave, precum: îngrădirea accesului antreprenorilor la o soluţie legală şi sigură pentru înregistrarea sediului social; crearea de discriminări între companiile care aleg sedii în locaţii improprii (acceptate) şi cele care aleg infrastructura Poştei Române (respinse); blocarea unui serviciu inclus în Programul de guvernare, subminând credibilitatea administraţiei publice; pierderea de venituri la bugetul de stat şi încetinirea dezvoltării mediului de afaceri românesc; afectarea imaginii Poştei Române şi limitarea capacităţii acesteia de a-şi îndeplini rolul strategic de Ghişeu Universal.

În acest context, operatorul naţional de servicii poştale îşi reafirmă angajamentul ferm de a apăra interesele clienţilor săi şi imaginea instituţiei, iar în acest sens anunţă că va acţiona în instanţă registratorii responsabili pentru recuperarea eventualelor prejudicii cauzate prin respingerile arbitrare, va sesiza autorităţile competente pentru a verifica dacă aceste practici pot constitui fapte de abuz sau neglijenţă în serviciu şi va solicita clarificarea şi uniformizarea legislaţiei în domeniu, pentru limitarea oricărei discriminări în procesul de înregistrare a sediilor sociale.

"Serviciul StartPost reprezintă un pas firesc în modernizarea statului român şi în susţinerea mediului de afaceri. Respingerea arbitrară a acestui serviciu, parte a Programului de Guvernare, nu doar că dăunează antreprenorilor români, dar afectează şi credibilitatea administraţiei publice. Poşta Română, instituţie strategică a statului român, nu va tolera aceste practici şi va folosi toate căile legale pentru a-şi proteja clienţii şi interesele", a declarat, în comunicatul citat, directorul general al CNPR, Valentin Ştefan.

Poşta Română solicită autorităţilor statului român să intervină urgent pentru stoparea acestor practici discreţionare, în spiritul respectării legii, al sprijinirii mediului antreprenorial şi al consolidării unui climat economic transparent şi echitabil.

Sursa: Agerpres

Etichete: posta romana, judecata, registrul comertului,

Dată publicare: 01-10-2025 14:03

