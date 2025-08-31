Prețurile la cazare în stațiunile de la munte vor fi cu aproximativ 15 % mai mici în septembrie, decât în august

Stiri Turism
31-08-2025 | 19:16
aglomeratie munte

În ultimul weekend din august, stațiunile de la munte au fost pline de oameni. De la plimbări relaxante printre brazi până la drumeții spre creste sau distracție în parcuri de aventură toți au avut motive să se bucure de vacanță.

autor
Ana Tudoran

Aerul curat, peisajele spectaculoase și temperaturile mai blânde i-au atras pe turiști din toate colțurile țării. Și hotelierii au avut oferte mai atractive decât în miez de vară.

În Poiana Brașov, aleile șerpuite, umbrite de brazi înalți, au fost pline de oameni. Unii turiști au pornit pe trasee montane, alții s-au bucurat de plimbări cu telecabina sau aventuri pe tiroliană.
Cei dornici de relaxare au stat la terasă, în mijlocul naturii.

După un concediu la mare, Mădălina a venit la munte cu familia. A ales o cazare cu piscină, unde să îmbine relaxarea cu activitățile în aer liber.

Mădălina, turistă: ”Începe o nouă săptămână, ne pregătim de şcoală. Şi ne-am încărcat bateriile pentru un nou an de muncă. A fost foarte, foarte cald, ne-am oprit undeva şi am mâncat în centrul vechi, şi am stat la răcoare pe perioada după-amiezii”.

Fiecare s-a bucurat de munte în felul său. Unii turiști, de exemplu, au pornit pe poteci mai abrupte, în căutare de aer curat și privești spectaculoase.

Citește și
frig vara
Un aer neobișnuit de rece a adus în România temperaturi de minus 2 grade, în luna august. Care este explicația meteorologilor

Și parcurile de distrație au fost pline. Aici tarifele pornesc de la 115 lei pentru copiii până în 11 ani. Ceilalți plătesc cu 10 lei în plus.

Managerul unui parc de aventură: ”Activitățile noastre sunt escalade în copaci, tiroliene, tiroliana peste lac, care este principala atracţie”.

De acum, cei care vor să se cazaze la munte, trebuie să știe că prețurile vor fi cu aproximativ 15 % mai mici decât în august.

Gabriel Roșca, reprezentant hotel: ”Tarifiul a fost 750 de lei şi am ajuns la 600 de lei, 2 persoane, cameră dublă, cu acces la spa și toate facilitățile hotelului”.

Pentru acest weekend la munte, o familie de 4 persoane și-a pregătit, în medie, un buget de aproximativ 2500 lei, suficient pentru cazare, masă și activități.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Pro TV

Etichete: munte, statiuni,

Dată publicare: 31-08-2025 19:14

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Muntele Athos – între spiritualitate, istorie și plaje liniștite. Cum poate fi vizitat și de ce nu toți turiștii au voie aici
Stiri Turism
Muntele Athos – între spiritualitate, istorie și plaje liniștite. Cum poate fi vizitat și de ce nu toți turiștii au voie aici

Muntele Athos este o destinație unică, care combină spiritualitatea profundă a mănăstirilor ortodoxe cu peisaje naturale impresionante și plaje liniștite. Accesul este restricționat, iar vizitarea sa respectă reguli stricte.

Un aer neobișnuit de rece a adus în România temperaturi de minus 2 grade, în luna august. Care este explicația meteorologilor
Vremea
Un aer neobișnuit de rece a adus în România temperaturi de minus 2 grade, în luna august. Care este explicația meteorologilor

Un val de frig neobișnuit pentru finalul lunii august traversează țara noastră. Duminică noapte, temperaturile au scăzut chiar sub 0 grade în unele zone, iar la munte, la altitudini mari, a nins.

După ce s-au bucurat de natură și aventuri la munte, turiștii au încheiat vacanța în coloane, bară la bară, pe DN 1
Stiri actuale
După ce s-au bucurat de natură și aventuri la munte, turiștii au încheiat vacanța în coloane, bară la bară, pe DN 1

Vacanța la munte s-a încheiat, după cum era previzibil, cu aglomerația de pe DN 1, unde s-a circulat bară la bară.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 dinti de lapte, film
PRO TV
Stiri Mondene
Filmul ”Dinți de lapte", scris şi regizat de Mihai Mincan, a intrat în concurs la Festivalul de Film de la Veneția
3 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28