Prețurile la cazare în stațiunile de la munte vor fi cu aproximativ 15 % mai mici în septembrie, decât în august

În ultimul weekend din august, stațiunile de la munte au fost pline de oameni. De la plimbări relaxante printre brazi până la drumeții spre creste sau distracție în parcuri de aventură toți au avut motive să se bucure de vacanță.

Aerul curat, peisajele spectaculoase și temperaturile mai blânde i-au atras pe turiști din toate colțurile țării. Și hotelierii au avut oferte mai atractive decât în miez de vară.

În Poiana Brașov, aleile șerpuite, umbrite de brazi înalți, au fost pline de oameni. Unii turiști au pornit pe trasee montane, alții s-au bucurat de plimbări cu telecabina sau aventuri pe tiroliană.

Cei dornici de relaxare au stat la terasă, în mijlocul naturii.

După un concediu la mare, Mădălina a venit la munte cu familia. A ales o cazare cu piscină, unde să îmbine relaxarea cu activitățile în aer liber.



Mădălina, turistă: ”Începe o nouă săptămână, ne pregătim de şcoală. Şi ne-am încărcat bateriile pentru un nou an de muncă. A fost foarte, foarte cald, ne-am oprit undeva şi am mâncat în centrul vechi, şi am stat la răcoare pe perioada după-amiezii”.

Fiecare s-a bucurat de munte în felul său. Unii turiști, de exemplu, au pornit pe poteci mai abrupte, în căutare de aer curat și privești spectaculoase.

Și parcurile de distrație au fost pline. Aici tarifele pornesc de la 115 lei pentru copiii până în 11 ani. Ceilalți plătesc cu 10 lei în plus.

Managerul unui parc de aventură: ”Activitățile noastre sunt escalade în copaci, tiroliene, tiroliana peste lac, care este principala atracţie”.

De acum, cei care vor să se cazaze la munte, trebuie să știe că prețurile vor fi cu aproximativ 15 % mai mici decât în august.



Gabriel Roșca, reprezentant hotel: ”Tarifiul a fost 750 de lei şi am ajuns la 600 de lei, 2 persoane, cameră dublă, cu acces la spa și toate facilitățile hotelului”.

Pentru acest weekend la munte, o familie de 4 persoane și-a pregătit, în medie, un buget de aproximativ 2500 lei, suficient pentru cazare, masă și activități.

