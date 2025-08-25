Fenomenul meteo neobișnuit care a adus în România temperaturi de minus 0 grade, în luna august. Când va lua sfârșit

Un val de răcire neobișnuit pentru finalul lunii august traversează țara noastră. Noaptea trecută temperaturile au scăzut chiar sub 0 grade în unele zone.

La munte, la altitudini mari, s-au înregistrat mai multe episoade de ninsoare.

A nins în Munții Rodnei, în zona Iezer, unde s-au înregistrat la orele amiezii -2 grade Celsius. Un astfel de episod a fost înregistrat în această dimineață și în Munții Retezat, unde temperaturile au ajuns la 0 grade Celsius.

Recorduri de frig

Vor urma încă o noapte și o dimineață la fel de friguroase, cu minime ce pot să coboare din nou la 0 grade Celsius sau sub acest prag în depresiuni și sub 10 grade celsius la munte.

Dimineața va fi cu ceață, mai ales în văile și depresiunile din Transilvania și Maramureș.

Meteorologii avertizează că astfel de nopți extrem de reci în plină vară s-au mai înregistrat doar în anii 1980 sau 1988, când au fost atinse recorduri istorice de frig.

