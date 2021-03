Spectacolele online, tot mai populare în pandemie. Piesa care a adunat peste 6.000 de spectatori

În ultimul an, organizatorii de spectacole live au avut pierderi foarte mari - în unele cazuri vânzările au scăzut chiar şi cu 95 la sută.

Aşa că spectacolele se mută pe platforme de live-stream, unde o singură reprezentaţie poate aduna un public la fel de numeros ca într-o lună întreagă de spectacole live.

Este adevărat, artiştii simt lipsa publicului, şi spun că emoţia unei săli pline nu poate fi înlocuită, dar nu au de ales şi se adaptează situaţiei.

Piesea de teatru „Oscar si Tanti Roz” a adunat peste 6.000 de spectatori într-o singură noapte! Evenimentul a fost online şi a putut fi urmărit pe o platformă de live-stream, o idee care a avut mare succes în rândul publicului.

Claudiu Câmpean , cofondator şi CEO streamerse.net: „Spectatorii noștri au acces în culise chiar cu câtvea minute de a începe spectacolul și pot să intre în intimitatea actorilor în momentele acelea magice în care ei se pregătesc pentru piesa de teatru și, de asemenea, după ce se termină transmisia live a unei piese de teatru, toți actorii, regizorul intră în legătură cu spectatorii. Sunt foarte mulți spectatori care, spre exemplu, pentru piesele de teatru n-ar fi putut niciodată să le vadă, fie că se află într-un alt colț al tării, fie că de obicei se joacă cu casa închisă, fie că sunt în afara țării”.

Platformele nu înlocuiesc evenimentele fizice, însă sunt, de cele mai multe ori, singura opțiune la care oamenii pot apela pentru a participa la un concert sau o piesă de teatru.

Alexandra Pandele, vStage: „Este singura variantă pentru spectatori de a-și susține artiștii și de a avea acces la evenimente. Pentru oameni care sunt din alte orașe, pentru oameni care nu se pot deplasa pentru că este o modalitate sigură de a vedea evenimente atunci când nu pot fi fizic și este și o modalitate nouș de a interacționa cu artiștii”.

Artiștii spun însă că sentimentul unei săli pline nu poate fi înlocuit. Vali Bărbulescu este DJ de 30 de ani, iar de curând mixează pe o platformă de live stream, unde are săptămânal concerte.

Vali Barbulescu, DJ: „Toată zona de showbiz, cu toții trecem prin perioada asta dificilă, ostilă. Și atunci a trebuit să ne adaptăm cumva. Sunt oameni din Diaspora care stau pe alt fus și cu toate astea pleacă de la serviciu, se ascund într-un colț, e absolut fascinant ce se întâmplă. Nu vreau ca acesta să fie viitorul teatrelor, pentru muzică, pentru spectacole, pentru entertainment în general. Îmi doresc din tot sufletul să văd oameni în fața pupitrului. Eu, ca DJ, eu trăiesc prin chestia asta, mă încarc, îmi place să văd oamenii care zâmbesc în fața pupitrului, sentimentul ăsta e de neînlocuit”.

De un an, industria spectacolelor a avut de suferit pierderi de milioane de euro, mai ales că evenimentele live sunt din ce în ce mai puține.

Valentin Vasiloiu, director general Entertix: „Am ajuns la o scădere de 95%. Practic, de la tranzacții de 10 milioane de euro într-un an normal, în ultimele 12 luni am făcut tranzacții de jumătate de milion. Evenimentele live sunt foarte puține, uneori sub 10, cele înregistrate fiind mult mai multe”.

Unii organizatori de evenimente au planuri să ofere serviciile de streaming și unor instituții culturale și de entertainment din străinătate.