Așii aviației. Zeci de piloți de la Forțele Aeriene Române și din străinătate au uimit peste 100.000 de oameni

Cerul Bucureștiului a devenit scenă pentru cel mai așteptat spectacol aviatic al anului, Bucharest International Air Show.

Zeci de piloți de la Forțele Aeriene Române și din străinătate au adus sâmbătă în fața publicului momente de acrobație uluitoare în formații perfect sincronizate. Așii aviației au uimit asistența. Iar unul dintre acești experți a mărturisit că își tratează aeronava preferată, un F-16, ca pe o prințesă.

De la primele ore ale dimineții, piloții militari români și-au arătat măiestria la manșa unor aeronave de ultimă generație – F-16 Fighting Falcon, IAR-99 Șoim, C-27J Spartan sau C-130 Hercules.

Mii de oameni au privit cu sufletul la gură demonstrațiile de acrobație ale piloților români și străini. Soarele arzător i-a silit pe cei din public să caute umbra.

Femeie: „Venim de ani de zile, nu putem să ratăm. Este o mare plăcere, extraordinar. Nemții ne-au plăcut foarte mult cu Typhoon-ul și F-16.”

Bărbat: „Am mai venit acum 8 ani și acum când am văzut că s-a decis data, am zis mergem să vedem BIAS.”

Reporter: „Ce ți-a plăcut cel mai mult?”

Bărbat: „Typhoon și trupele speciale.”

Copil: „Foarte frumos. Avioanele cu bombele și elicopterele. Atât mi-a plăcut.”

Și Poliția Română a făcut spectacol. Ofițerii au coborât în rapel dintr-un elicopter Black Hawk și au demonstrat publicului cum se capturează un răufăcător.

Misiune militară impresionantă

Showul a continuat cu o misiune militară impresionantă. Aeronave militare F-16 și elicoptere au creat un scenariu de luptă, cu bombe și intervenții de salvare.

Spectacolul a inclus și demonstrații cu aeronave de transport, precum C-27J Spartan. Piloții au arătat publicului manevrele și profesionalismul necesare pentru astfel de misiuni speciale de transport.

Mihai Antonescu, pilot de C-27J Spartan: „Pentru noi înseamnă multe ore de antrenament, în spate, multe ore de studiu și ore petrecute în simulator și ne bucurăm să aducem un zâmbet pe buzele oamenilor. Noi ne antrenăm și avem misiuni în fiecare zi, dar pregătirea unui air show se execută cu mult timp înainte, iar piloții știu ce trebuie să facă în fiecare moment.”

F-16, un avion ca o prințesă

Un punct culminant a fost dat de evoluțiile pilotilor de F-16, care s-au întrecut în manevre spectaculoase.

Alexandru Rădusoi, mecanic de F-16: „Este un avion multi-role care poate fi folosit la orice fel de misiune. Ne putem face treaba cu el în orice condiții. El este puțin, cum să zic eu, ca o prințesă așa, necesită mai mult tratament, dar dacă mentenanța este potrivită și personalul, putem să zburăm cu el în orice condiții.”

Peste 100.000 de oameni au urmărit astăzi cel mai mare show aviatic din România.

