Cele două femei pilot care scriu istorie la BIAS 2025. „Vreau să dau tot ce este mai bun și să zbor cât mai frumos”

Două femei pilot scriu istorie pe cerul României, la ediția din acest an a „Bucharest International Air Show”. Una este singura femeie pilot de acrobație din țară, iar cealaltă face parte dintr-un grup foarte restrâns.

BIAS începe mâine, 29 august, la Romaero și sunt așteptați peste 150.000 de spectatori, în trei zile de spectacol aviatic.

Reporter Știrile ProTV: Verificăm exteriorul aeronavei, să nu fie lovituri sau deteriorări pe suprafață. Acum am deschis cabina și îmi pregătesc parașuta, pentru că în zborurile acrobatice parașuta este obligatorie.

La doar 25 de ani, Andreea este deja instructor și membră a lotului național de acrobații. Zboară cu Extra 330, una dintre cele mai performante aeronave de acrobație.

Emoție și adrenalină în zbor

Reporter: „Ce simți când ești în aer?”

Andreea Bănesaru, pilot: „Simt foarte multă bucurie, mai ales atunci când particip la un show aerian, cum e BIAS. Am emoții pentru că știu că sunt foarte mulți cunoscători ai aviației. Vreau să dau tot ce este mai bun și să zbor cât mai frumos, să impresionez. Voi avea un moment solo, voi face acrobație singură în fața publicului, iar apoi voi zbura alături de echipă. Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa.”

Bianca și-a început drumul în aviația militară în 2018. După ani de pregătire riguroasă, a ajuns să piloteze unul dintre cele mai complexe avioane de luptă din lume, F-16. Sunt doar două femei în țară care le pilotează.

Bianca Boțaș, pilot: „Provocările în operarea F-16 țin de complexitatea aeronavei și de multitudinea misiunilor pe care le poate executa. Pentru asta e nevoie de antrenament zilnic și pregătire fizică. În contextul actual, trebuie să fim gata pentru orice misiune.”

Zeci de ani de pregătire pentru un zbor de câteva minute

Drumul până la cabina unui F-16 este lung: ani de studiu la academie și instruire, inclusiv stagii suplimentare în Statele Unite sau România, urmate de pregătire avansată și mii de ore de zbor.

Sorin Paraschiv, instructor Forțele Aeriene: „Academia durează 4 ani, apoi urmează cursul de pregătire, încă un an, și trecerea pe F-16, care mai adaugă aproximativ 12 luni.”

Bucharest International Air Show, cel mai mare spectacol aerian din România și unul dintre cele mai impresionante din Europa de Est, începe vineri.

Ediția din acest an marchează 115 ani de la primul zbor românesc și aduce în premieră la București două dintre cele mai faimoase formații de acrobație din lume – Red Arrows din Marea Britanie și Patrouille de France. Peste 200 de aeronave civile și militare, sute de piloți și parașutiști vor brăzda cerul Capitalei timp de trei zile.

