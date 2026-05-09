Cazul a fost judecat de Tribunalul din Districtul Xuhui, iar decizia a fost pronunțată la finalul lunii aprilie, potrivit publicației South China Morning Post.

Femeia, pe nume Liu, lucra în companie din 2006, iar firma activează în domeniul administrării proprietăților. Numele companiei nu a fost făcut public.

Concediere pe motiv de „conflict de interese” familial

La sfârșitul anului 2023, Liu a primit o notificare prin care era informată că i se încetează contractul de muncă deoarece soțul ei lucra ca director general la o companie concurentă. Angajatorul a susținut că acest lucru ar fi provocat „efecte negative” asupra firmei.

În februarie 2024, Liu a depus o plângere la o comisie de arbitraj în domeniul muncii, cerând despăgubiri de aproximativ 680.000 de yuani pentru salarii restante, un bonus de 60.000 de yuani și 10.000 de yuani pentru concediul neefectuat.

Comisia i-a dat parțial dreptate și a obligat compania să plătească despăgubiri de 680.000 de yuani și suma pentru concediu.

Nemulțumită, compania a dat în judecată decizia, susținând că Liu avea acces la informații confidențiale și că soțul ei ar fi putut folosi aceste informații în favoarea unei firme concurente. Totuși, Liu a respins acuzațiile, afirmând că nu avea acces la date sensibile și că soțul ei nu lucra efectiv pentru firma rivală.

Nu există dovezi

Tribunalul a decis că angajatorul nu a adus dovezi suficiente că soțul angajatei ar fi folosit poziția acesteia pentru a afecta compania. În plus, judecătorii au subliniat că este obișnuit ca soții să lucreze în companii diferite din același domeniu.

Instanța a reținut că Liu nu era manager, nu ocupa o poziție tehnică sensibilă și nu semnase un acord de neconcurență, condiții necesare pentru astfel de restricții. Prin urmare, concedierea a fost declarată ilegală, iar decizia de despăgubire a fost menținută.

Cazul a atras rapid atenția pe internet. „Înțeleg această companie. Dacă aș fi fost șeful, și eu aș fi concediat-o. Nu cred că nu i-ar fi divulgat soțului secrete comerciale”, a spus un internaut, în timp ce o altă. persoană a comentat: „Este în regulă să concediezi un angajat, dar trebuie să îl despăgubești.”