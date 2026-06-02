Propunerea legislativă completează în acest sens Legea petrolului nr. 238/2004.

Proiectul propune un mecanism de conversie a acordului petrolier de exploatare în vigoare într-un acord petrolier de înmagazinare. Astfel, la cererea titularului unui acord petrolier de exploatare aflat în derulare, autoritatea competentă şi de reglementare va putea aproba conversia directă a acordului petrolier respectiv într-un acord petrolier de înmagazinare subterană a gazelor naturale, fără parcurgerea unei noi proceduri de apel public de ofertă.

Conversia se va realiza pe baza documentaţiei tehnico-economice depuse de titularul acordului petrolier aflat în derulare şi cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente şi de reglementare.

De asemenea, această conversie se va realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile: a) titularul acordului petrolier a demonstrat fezabilitatea utilizării zăcământului sau a structurii geologice ce face obiectul acordului petrolier de exploatare pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale, prin studii şi documentaţii tehnico-economice avizate de autoritatea competentă şi de reglementare; b) titularul deţine capacitatea tehnică şi financiară necesară realizării în condiţii de siguranţă a operaţiunilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; c) titularul şi-a îndeplinit integral obligaţiile asumate prin acordul petrolier de exploatare în vigoare până la data deciziei de aprobare eliberate de autoritatea competentă reglementare, neînregistrând restante la obligaţiile bugetare, la plata redevenţei ori la celelalte obligaţii; d) conversia asigură continuitatea operaţiunilor petroliere în perimetrul respectiv, evitând întreruperea utilizării pentru o perioadă mai mare de 12 luni, care ar putea afecta viabilitatea tehnică şi economică a zăcământului.

Acordul petrolier modificat ca efect al conversiei se va aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente şi de reglementare şi va intra în vigoare de la data aprobării.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.