"Unde va duce acest lucru, nu ştim", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social cu privire la aceste negocieri cu Iranul, care sunt în desfăşurare de săptămâni întregi pentru a pune capăt războiului lansat pe 28 februarie.

"Relatările false conform cărora Republica Islamică Iran şi Statele Unite au încetat să mai discute acum câteva zile sunt false şi greşite", a adăugat el.

"Discuţiile noastre au continuat fără întrerupere, acum patru zile, acum trei zile, acum două zile, acum o zi şi astăzi", a adăugat el.