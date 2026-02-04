Sondajul realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că 40% dintre respondenți s-au declarat în favoarea cedării unor zone din Donbas aflate sub control ucrainean în schimbul unor garanții de securitate.

Potrivit NYT, în mai 2022, 82% dintre respondenți s-au opus concesiilor teritoriale. Cu toate acestea, rezultatele sondajului nu pot fi comparate direct, deoarece sondajul anterior nu menționa garanții de securitate, a remarcat ziarul de peste Ocean. Pentru mulți, pacea ar avea prioritate doar dacă aliații Ucrainei ar oferi garanții ferme de securitate după război. Viitorul Donbasului rămâne una dintre cele mai dificile teme în discuțiile dintre Ucraina, Rusia și SUA, purtate la Abu Dhabi.

Deși președintele Volodîmîr Zelenski se opune oficial unei retrageri unilaterale, a sugerat uneori deschidere spre compromisuri, pe fondul presiunilor militare și diplomatice. Sondajele indică o creștere a disponibilității publice pentru concesii teritoriale.

A doua rundă de negocieri între delegațiile ruse și ucrainene, cu participarea Statelor Unite, a început astăzi la Abu Dhabi. Kremlinul condiționează însă avansarea negocierilor de pace susținute de SUA de acceptarea acestei cedări.

Prima rundă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în perioada 23-24 ianuarie. În urma negocierilor, părțile au convenit, printre altele, asupra unui moratoriu asupra atacurilor asupra instalațiilor energetice până la 1 februarie.