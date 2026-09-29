Săptămâna trecută, Departamentul american de Justiție al SUA a acuzat compania Oxygen Forensics – cu sediul oficial în Virginia – că a ascuns faptul că era deținută și operată de ruși.

Compania dezvoltă și comercializează un software performant, capabil să extragă și să analizeze informații de pe smartphone-uri și computere.

Într-o reacție solicitată de PRO TV, Direcția Națională Anticorupție a precizat că softul respectiv a fost folosit în baza unei licențe anuale, pentru desfășurarea activităților de percheziție informatică.

Ca urmare a dezvăluirilor recente despre proveniența programului, DNA a inițiat procedurile pentru încetarea obligațiilor contractuale.

Totodată, DNA precizează că, în urma verificărilor efectuate, nu a fost identificat niciun risc de compromitere a datelor extrase sau prelucrate prin intermediul softului respectiv.

Reprezentanții DIICOT ne-au transmis deocamdată că analizează informațiile și vor reveni cu o poziție.