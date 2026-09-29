Bărbatul a luat copilul de pe stradă, chiar de lângă mamă, l-a urcat într-o mașină și apoi într-un avion privat. Totul, pentru că, susține el, fosta sa șotie l-ar fi răpit pe cel mic și ar fi refuzat să-l lase pe tată să îl vadă. Femeia a făcut plângere la rândul ei pentru răpire, și își caută dreptatea în instanțele din Italia.

Scena s-a petrecut pe 30 iulie 2024 în București. Iar cel care ia copilul de pe stradă este un fost militar american, în prezent avocat la o firmă specializată în diferite litigii penale sau civile. Acesta explică de ce a recurs la acel gest într-un clip de prezentare a serviciilor de avocat.

„În 2024, fiul meu, aflat în întreținerea mea, a fost răpit ilegal de fosta mea soție din Italia și dus în România. Ea a fost încurajată și sprijinită de avocați ai guvernului și comandanți care au preferat soluția greșită, dar ușoară, în locul celei corecte, dar dificile. Guvernul SUA ne-a tratat pe mine și pe fiul meu că pe o problemă italo-română. În lipsa oricărui ajutor, am lansat propria misiune internațională de salvare, folosind supraveghere terestră, culegere de informații și victorii în instanță. După 53 de zile, fiul meu și cu mine am reușit să ne întoarcem acasă, plecând de pe un aerodrom sovietic abandonat din Bulgaria.” - spune bărbatul într-un clip postat pe YouTube.

Bărbatul a mai declarat că a recurs la această metoda și pentru că se temea că fiul lui îl va uita dacă așteaptă finalizarea demersurilor juridice în România. Mama copilului susține că povestea este de fapt alta.

Ea a povestit că a divorțat din cauza abuzurilor și că a fost nevoită să părăsească țara deoarece nu mai avea casă, bani și nici documente valabile. Ea susține că a păstrat constant legătura cu tatăl copilului, care știa unde locuiesc aceștia.

„Am fost obligată să merg în România cu copilul pentru că, după ce căsătoria noastră s-a încheiat din cauza infidelității lui, nu am mai știut cum să mă întrețin. Aș vrea să subliniez că, înainte să plec, instanța italiană hotărâse ca fiul nostru să locuiască cu mine în casa noastră, din care, însă, fusesem evacuată. Nu aveam bani, nu aveam rezidență și nimeni nu-mi dădea de lucru. Ce puteam face? Poate că am greșit aducând copilul în România, dar nu aveam altă variantă... Și în spatele tuturor acestora, există și o problemă cu alcoolul. Nick bea și nu ne-a tratat bine.", a declarat mama copilului pentru jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera.

Bărbatul a negat acuzațiile. Avocații specializați în drept civil susțin că preluarea unui copil de către un părinte care are custodia se face în urma unor proceduri juridice clare.

Mircea David, avocat: „Pe latură civilă se pot întrprinde demersuri prin intermediul executorului judecătoresc care constantă refuzul nejustificat al mamei de a preda copilul și se solicită obligarea la plata de penalități pe zi de întârziere. Dacă refuză să plece cu părintele nerezident nimeni nu poate să-l oblige s-o facă. Și atunci copilul nu poate fi luat pentru că nu este un obiect, nu execuți un bun.”

Cu toate acestea, instanțele de la noi au clasat plângerea mamei, iar femeia își caută acum dreptatea în instanțele din Italia. Fostul ei soț ei nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.