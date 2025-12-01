Șoferul unui Porsche Cayenne a virat brusc la vederea unor polițiști. Când l-au oprit, au făcut o descoperire surprinzătoare 

Stiri actuale
01-12-2025 | 17:05
politie
Shutterstock

Peste 17.000 de pachete au fost descoperite de poliţiştii din Suceava în interiorul unui autoturism al cărui şofer a fugit, după ce a fost urmărit de un echipaj de poliţie, au transmis, luni, reprezentanţii IPJ Suceava.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit acestora, autoturismul, un Porsche Cayenne, care avea aplicate plăcuţe de înmatriculare de Ucraina, se deplasa dinspre oraşul Vicovu de Sus către centrul localităţii Vicovu de Jos. În momentul în care a observat echipajul de poliţie, şoferul a schimbat brusc direcţia de mers şi a accelerat. După o urmărire pe o distanţă de aproape doi kilometri, şoferul a produs un accident şi a coborât din maşină şi a dispărut.

La vederea autospecialei de poliţie, conducătorul acestuia autoturism a întors brusc şi a mărit viteza de deplasare, ieşind de pe DN2E Vicovu de Jos, apoi a intrat pe o stradă din localitate.

Poliţiştii l-au urmărit cu semnalele acustice şi luminoase pornite şi au anunţat totodată prin staţie celelalte echipaje aflate în serviciu şi dispecerul din cadrul Poliţiei Municipiului Rădăuţi.

"Autoturismul a fost urmărit din centrul localităţii Vicovu de Jos, pe DN2E, şi apoi pe strada Câmpului pe o distanţă de aproximativ 2 km. La un moment dat, într-o curbă la stânga, conducătorul autoturismului în cauză a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a ieşit în afara părţii carosabile, iar apoi, datorită avariilor suferite, nu a putut continua deplasarea", au precizat oficialii IPJ.

Citește și
arme vama albita
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Șoferul a fugit

Conducătorul auto, profitând că era ceaţă şi o zonă neiluminată, a reuşit să iasă din vehicul şi să părăsească locul faptei, fugind într-o direcţie necunoscută, până la interceptarea de către echipajul de poliţie.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au observat faptul că în autoturismul urmărit se află ţigarete de contrabandă. Astfel, au procedat la efectuarea de verificări în zonă pentru identificarea conducătorului auto, însă acesta nu a fost identificat, au menţionat oficialii IPJ.

În autoturism au fost găsite 17.440 de pachete de ţigarete în valoare de aproximativ 305.200 lei, toate fără a avea timbre fiscale.

Poliţiştii suceveni au constatat faptul că plăcuţele cu numărul de înmatriculare aplicate pe autoturism nu aparţin acestuia, iar în urma verificărilor în bazele de date s-a constatat faptul că autoturismul a fost înmatriculat în Belgia şi radiat în anul 2018. Maşina a fost indisponibilizată.

În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "contrabandă în formă asimilată", dar şi "punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat".

Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Sursa: Agerpres

Etichete: suceava, politie, contrabanda,

Dată publicare: 01-12-2025 17:05

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului
Stiri actuale
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Un bărbat din judeţul Bistriţa Năsăud a fost arestat preventiv într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce a trimis din Spania în România, printr-o firmă de curierat, două arme letale.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină
Stiri actuale
DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină

Procurorii DIICOT au găsit suma de 2 milioane lei într-o maşină, în timpul percheziţiilor de la Constanţa şi din alte locaţii, care vizează destructurarea unei reţele de contrabandă transfrontalieră cu motorină.

Percheziții de amploare la un operator portuar din Constanța. Rețea suspectată de contrabandă cu motorină și evaziune fiscală
Stiri Justitie
Percheziții de amploare la un operator portuar din Constanța. Rețea suspectată de contrabandă cu motorină și evaziune fiscală

Procurorii DIICOT fac, joi, zeci de percheziţii la un operator portuar din Constanţa, la sediile mai multe firme şi la locuinţele unor persoane, într-un caz de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.

Doi bărbaţi din Bistrița au fost reţinuţi după ce au ridicat un colet cu arme letale venit din Spania. FOTO
Stiri actuale
Doi bărbaţi din Bistrița au fost reţinuţi după ce au ridicat un colet cu arme letale venit din Spania. FOTO

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale.

Recomandări
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism
1 decembrie
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai României. Şi printre cei care, după Revoluţie, au scos Bucureştiul din gri şi a adus modernismul în România.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28