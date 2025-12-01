Șoferul unui Porsche Cayenne a virat brusc la vederea unor polițiști. Când l-au oprit, au făcut o descoperire surprinzătoare

Peste 17.000 de pachete au fost descoperite de poliţiştii din Suceava în interiorul unui autoturism al cărui şofer a fugit, după ce a fost urmărit de un echipaj de poliţie, au transmis, luni, reprezentanţii IPJ Suceava.

Potrivit acestora, autoturismul, un Porsche Cayenne, care avea aplicate plăcuţe de înmatriculare de Ucraina, se deplasa dinspre oraşul Vicovu de Sus către centrul localităţii Vicovu de Jos. În momentul în care a observat echipajul de poliţie, şoferul a schimbat brusc direcţia de mers şi a accelerat. După o urmărire pe o distanţă de aproape doi kilometri, şoferul a produs un accident şi a coborât din maşină şi a dispărut.

La vederea autospecialei de poliţie, conducătorul acestuia autoturism a întors brusc şi a mărit viteza de deplasare, ieşind de pe DN2E Vicovu de Jos, apoi a intrat pe o stradă din localitate.

Poliţiştii l-au urmărit cu semnalele acustice şi luminoase pornite şi au anunţat totodată prin staţie celelalte echipaje aflate în serviciu şi dispecerul din cadrul Poliţiei Municipiului Rădăuţi.

"Autoturismul a fost urmărit din centrul localităţii Vicovu de Jos, pe DN2E, şi apoi pe strada Câmpului pe o distanţă de aproximativ 2 km. La un moment dat, într-o curbă la stânga, conducătorul autoturismului în cauză a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a ieşit în afara părţii carosabile, iar apoi, datorită avariilor suferite, nu a putut continua deplasarea", au precizat oficialii IPJ.

Șoferul a fugit

Conducătorul auto, profitând că era ceaţă şi o zonă neiluminată, a reuşit să iasă din vehicul şi să părăsească locul faptei, fugind într-o direcţie necunoscută, până la interceptarea de către echipajul de poliţie.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au observat faptul că în autoturismul urmărit se află ţigarete de contrabandă. Astfel, au procedat la efectuarea de verificări în zonă pentru identificarea conducătorului auto, însă acesta nu a fost identificat, au menţionat oficialii IPJ.

În autoturism au fost găsite 17.440 de pachete de ţigarete în valoare de aproximativ 305.200 lei, toate fără a avea timbre fiscale.

Poliţiştii suceveni au constatat faptul că plăcuţele cu numărul de înmatriculare aplicate pe autoturism nu aparţin acestuia, iar în urma verificărilor în bazele de date s-a constatat faptul că autoturismul a fost înmatriculat în Belgia şi radiat în anul 2018. Maşina a fost indisponibilizată.

În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "contrabandă în formă asimilată", dar şi "punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat".

