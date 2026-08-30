Patru oameni au fost răniți. Polițiștii au descoperit apoi că individul furase autoturismul.

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Momentul accidentului din Lugoj este surprins de o cameră de supraveghere. Mașina în care se află cele două tinere este lovită și aruncată cu putere spre terasa localului.

Șoferul fugar nu oprește, iar în urma lui se vede cum vine un prim echipaj de poliție. Impactul este atât de puternic, încât mesele și scaunele sunt împinse și răsturnate, iar terasa este acoperită pentru câteva clipe de un nor de praf.

Cele două tinere din mașina lovită, șoferița de 20 de ani și pasagera de 16 ani, ies dezorientate din vehiculul grav avariat, în timp ce martorii le sar în ajutor. Camera nu surprinde finalul acestui incident.

Autoturismul individului s-a oprit într-o altă mașină, parcată la 10 metri de restaurant. După câteva secunde, ajung și polițiștii care îl scot, în stare de șoc, din autoturismul pe care îl furase.

Totul a început după ce polițiștii rutieri au încercat să oprească autoturismul condus de bărbatul de 27 de ani. Șoferul nu s-a conformat și a apăsat accelerația, iar echipajul a pornit în urmărirea lui pe străzile orasului.

Cursa s-a încheiat după doi kilometri. Individul a intrat pe contrasens și a lovit mașina condusă de tânăra în vârstă de 20 de ani.

Motivele pentru care șoferul ar fi vrut să scape de polițiști sunt numeroase: nu avea permis de conducere, s-a urcat băut la volan, iar mașina nu era a lui. În plus, în urmă cu cinci luni, bărbatul a fost eliberat din închisoare, după ce a executat o pedeapsă pentru tâlhărie.

Localnic: "Cu poliția pe urmele lui, a fost beat, n-o vrut să oprească. Mai rău ca în filme!"

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: "Conducătorul autoturismului, un bărbat de 27 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,02 miligrame de alcool pur per litru în aerul expirat."

Cele două tinere, șoferul urmărit și un bărbat de 44 de ani aflat în zona terasei au fost răniți și au ajuns la spital. Din fericire, starea lor este stabilă. Bărbatul de pe terasă a scăpat doar cu câteva zgârieturi și nu a rămas internat.

Polițiștii au stabilit că mașina pe care o conducea bărbatul fusese luată fără acordul proprietarului. Individul a băut împreună cu un prieten, apoi i-a luat cheile vehiculului și a plecat.

Anchetatorii l-au reținut acum pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventiv. El este cercetat pentru conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, furt și vătămare corporală din culpă.