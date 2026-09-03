Iar în București, patru indivizi au păcălit mai mulți șoferi cu un accident fals. Suspecții îi opreau în trafic și le spuneau că au lovit o femeie. Apoi le propuneau o înțelegere pentru câteva mii de lei, ca să nu reclame accidentul.

Trei bărbați opreau șoferii și le spuneau că i-au văzut când au accidentat o femeie.

Șoferiță: „M-am îndreptat de urgență în locul respectiv, unde am găsit o tânără care simula faptul că am călcat-o. Mi-a arătat un telefon care părea călcat. Îmi tot spunea că n-am fost atentă. Povestea ei părea veridică într-o oarecare măsură, m-am dus și am scos niște bani și i-am dat.”

În cel puțin două dintre cazuri, șoferii le-au dat escrocilor 7.000 de lei, respectiv 10.000 de lei.

Corespondent PROTV: „De cele mai multe ori, suspecții opreau șoferii după un viraj la stânga, într-o intersecție, ori după o trecere de pietoni, astfel încât povestea să fie credibilă. În doar 4 zile, cel puțin 6 șoferi au fost astfel păcăliți. Unii și-au dat seama la timp că la mijloc e o escrocherie, iar când îi propuneau femeii să meargă la spital ori la poliție, aceasta refuza și dispărea în scurt timp.”

La percheziții, polițiștii au găsit în casele suspecților bani și nouă telefoane mobile.

Trupele speciale de la poliție și jandarmerie au descins și la suspecții din alt caz de înșelătorie, de proporții mult mai mari.

Procurorii spun că victima - care deține o plantație de aluni și o pensiune în Deltă - a fost păcălită de un om de afaceri să finanțeze în ultimii trei ani pretinse taxe necesare pentru decontarea unei file cec americane de 50 de milioane de dolari.

În schimb, ar fi trebuit să primească două milioane și jumătate.

Corespondent PROTV: „Potrivit unor surse apropiate de anchetă, omul de afaceri ar fi recunoscut la audieri că ar fi ajuns în postura de victimă doar pentru că ar fi fost mult prea credul. Și că ar fi ajuns să plătească sute de mii de euro convins de câștiguri doar de o fotografie a unei presupuse file cec. Și aceea falsă, după cum susțin procurorii DIICOT.”

Membrii unui cunoscut clan interlop din Capitală ar fi contribuit la rândul lor cu documente false - spun procurorii - iar sumele de peste 600.000 de euro plătite de omul de afaceri înșelat ar fi fost distribuite ulterior în conturile altor apropiați ai grupului de crimă organizată. Ei sunt suspectați de tăinuire.