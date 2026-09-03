Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au efectuat o percheziţie la domiciliul unui suspect în acest caz, scrie Agerpres.

"În urma percheziţiei, în locaţia vizată a fost descoperit un autoturism, înmatriculat în Germania, valoarea acestuia fiind de aproximativ 80.000 de euro. Autoturismul în cauză era dat în urmărire internaţională de către autorităţile germane", a precizat IPJ Bacău.

Poliţiştii au dispus indisponibilizarea autoturismului, urmând a fi stabilite toate detaliile şi împrejurările în care acesta a ajuns în locaţia respectivă.

Totodată, au fost demarate procedurile judiciare de cooperare cu autorităţile din Germania.

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Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de furt. 