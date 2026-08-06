Solicitarea a fost depusă într-un proces în care STB SA figurează ca debitor, iar BMF GRUP SOLUȚII INTEGRATE SRL apare în calitate de creditor, potrivit News.ro.

Data înregistrării la Tribunalul București este 6 august, materia este „faliment”, iar obiectul este „cererea debitorului (art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014)”. Dosarul a fost repartizat manual.

Articolul invocat prevede: „Cererea debitorului se va judeca de urgență, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părților. Prin excepție de la prevederile art. 200 din Codul de procedură civilă, judecătorul-sindic va stabili termenul de judecată în camera de consiliu, în termen de 10 zile de la depunere, chiar dacă cererea nu îndeplinește toate cerințele legale și nu sunt depuse toate documentele”.

În cazul în care, la data depunerii cererii debitorului, se găsesc înregistrate pe rol cereri ale creditorilor, se soluționează cererea debitorului în procedură necontencioasă, prin aceeași încheiere judecătorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, care, în cazul deschiderii procedurii, devin declarații de creanță, iar dacă se respinge cererea debitorului, se soluționează potrivit Legii insolvenței.

CGMB a mandatat declanșarea procedurii de insolvență

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a mandatat, în 21 iulie, Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de Administrație al societății declanșarea procedurii de insolvență. S-au înregistrat 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat în ședință că situația este atât de gravă, încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a Primăriei Municipiului București.

Potrivit PMB, următorul pas era depunerea cererii la Tribunalul București, iar procedura va fi deschisă numai printr-o decizie a judecătorului-sindic.

„Ne-a trecut glonțul pe la ureche”, a spus primarul Capitalei, după votul consilierilor.

Ciucu a mai spus atunci că a cerut STB, la începutul acestui an, un plan de reformare, însă fără efecte vizibile. Dacă nu luam măsuri atunci, STB ar intra în faliment, iar PMB ar fi ajuns în incapacitate de plată.

PMB: Transportul în comun nu va fi afectat

„Ca să înțelegeți dimensiunea problemei, costul transportului în comun dintr-un singur an (2025), plus toate datoriile și penalitățile, se ridică la 5,6 miliarde de lei. Aproape cât tot bugetul PMB. Dacă, prin absurd, ar fi trebuit să plătim totul, Bucureștiul nu mai rămânea cu nimic. Asta e singura soluție ca să nu ne fie poprite conturile. Alternativa era să nu facem nimic. Dacă am fi amânat, ar fi fost prăpădul mult mai mare!”, a adăugat primarul.

Potrivit PMB, următorul pas este depunerea cererii la Tribunalul București, iar procedura va fi deschisă numai printr-o decizie a judecătorului-sindic.

„Insolvența nu va afecta transportul în comun. Iar furnizorii vor fi și ei plătiți. La fel și angajații”, a mai transmis PMB.