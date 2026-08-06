Cursa către Antalya a decolat miercuri, dar aeronava a primit doar 2.000 de litri de kerosen, mai puțin decât comandase, pentru că stocul local a fost epuizat.

„Furnizarea combustibilului de aviație este îndeplinită de o firmă, nu de către aeroport. Aceasta are contact cu operatorii aerieni. Pentru cursa de ieri către Antalya, i-a fost solicitată o cantitate, dar care a fost acoperită parțial”, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul Aeroportului Arad, Ovidiu Moșneag.

El a precizat că o cisternă urma să fie încărcată cu kerosen la Năvodari, dar nu a mai ajuns la Arad. Aceasta ar urma să sosească în următoarele zile, timp în care nu sunt programate zboruri, nici charter, nici cargo.

Următorul zbor este programat tot spre Antalya, miercurea viitoare.

Aeroportul Arad nu mai are curse regulate din 2015. Aici mai există doar zboruri sezoniere turistice, charter și cargo – ocazionale.