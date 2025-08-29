Românii care trăiesc în “blocul groazei” din Germania, unde locuitorii „pescuiesc” șobolani. „Vrem doar să plecăm de aici”

Doi bărbați dintr-un bloc din Germania au prins un șobolan viu cu undița, iar unul dintre ei l-a lovit până la moarte, în hohotele vecinilor. Practica, cunoscută drept „pescuitul șobolanilor”, este populară în cel mai urât bloc din zonă.

Clădirea din Göttingen, Saxonia Inferioară (130.000 de locuitori), este un complex rezidențial de 12 etaje construit la sfârșitul anilor '70. Aici locuiesc 759 de persoane din 30 de naționalități, printre care mulți solicitanți de azil și beneficiari de ajutor social, scrie Bild. Printre ei, se află și mai mulți români.

Un bloc cu probleme, care a fost prezent în titlurile ziarelor la nivel național încă de la începutul pandemiei de coronavirus. Din cauza condițiilor igienice catastrofale, mulți chiriași s-au infectat în acea perioadă. La acea vreme, municipalitatea a pus întregul bloc în carantină și l-a izolat cu ajutorul poliției.

Gunoiul este aruncat pur și simplu pe fereastră

Cu toate acestea, coronavirusul a dispărut, însă nimic nu s-a îmbunătățit. În fața clădirii se află mormane de gunoi, iar în parcări ruginesc 20 de mașini abandonate, unele dintre ele răsturnate pe o parte.

Când BILD a intrat în bloc împreună cu agentul imobiliar Sebastian Fesser, el a avertizat încă de la început: „Nu vă apropiați prea mult de ferestre. Adesea se aruncă resturi de mâncare sau alte gunoaie. Odată, un bidon de vopsea a ratat la mustață să mă lovească.”

Spumă de construcție împotriva gândacilor

Pe holuri miroase a urină, iar pe scări miroase a vomă. Ramona S., în vârstă de 45 de ani, a făcut o scurtă prezentare a apartamentului ei de 19 metri pătrați de la etajul al treilea. Când a intrat pe hol, a bătut de trei ori cu piciorul: „Pentru a alunga șobolanii. Am văzut unul care era mare cât o pisică.”, a spus ea.

Multe apartamente sunt goale, ușile au fost smulse, iar gunoiul se adună peste tot. Vizavi de apartamentul Ramonei, o ușă este sigilată cu spumă de construcție. „Ca să nu poată ieși gândacii.”, a explicat ea.

Yuliia Mostova a fugit din Ucraina și locuiește la etajul șase. „Este foarte dificil să urci cumpărăturile.”, povestește ea.

Liftul este defect de mai bine de un an. „Nu avem bani pentru reparații”, spune administratorul clădirii, Dominik Fricke.

„Proprietarul principal, căruia îi aparțin două treimi din apartamente, este insolvabil. În plus, avem dificultăți în a găsi meseriași. Când le spun adresa, majoritatea firmelor refuză.”, mai spune administratorul.

„Niciunul dintre colegii mei nu îndrăznește să intre în clădire. În cazul coletelor, aruncăm doar un aviz de ridicare în cutia poștală.”, povestește un poștaș.

„Vrem doar să plecăm de aici”

Mircea Jiga și soția sa, Elena, din România, locuiesc de zece ani în imobil. Pentru apartamentul lor de 50 de metri pătrați, plătesc o chirie de 700 de euro.

„Vrem doar să plecăm de aici. Dar cu adresa asta suntem marcați. De fiecare dată când căutam un apartament, primeam imediat un refuz când spuneam că locuim pe Groner Landstraße 9.”, spun ei.

Municipalitatea și districtul plătesc chiria și cheltuielile pentru majoritatea apartamentelor, aproximativ 1,28 milioane de euro pe an – în mare parte, aparent, administratorului judiciar, conform unui raport al NDR.

La solicitarea BILD, un purtător de cuvânt al municipalității recunoaște: „Nimeni nu ar trebui să locuiască în astfel de condiții. Dar obstacolele pentru declararea de nelocuibilitate sunt foarte mari și nu sunt încă îndeplinite în acest caz. De altfel, inabitabilitatea nu poate fi declarată pentru întreaga proprietate, ci trebuie verificată pentru fiecare apartament în parte.”

De câteva ori pe săptămână, autoritățile sanitare și de ordine publică sunt prezente la fața locului. În cazul în care se constată deficiențe sau infestări cu dăunători, proprietarii sunt obligați să le remedieze. „Din păcate, aceste proceduri administrative obligatorii necesită mult timp.”

