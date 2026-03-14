În România cererea pentru astfel de sejururi este mai mare cu 20% față de anul trecut, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Miruna a mers 10 zile în Bali special să se odihnească. Cel mai mult a contat camera în care a stat.

Miruna Avrigeanu, turistă: "Culori neutre alburi crem, o combinație cu mobilă lemn masiv, ca să simți că ești în natură. O idee de pace, calmitate mentală și te ajută să dormi mai bine. Au ferestre foarte mari. Și atunci tot aerul ăla curat și tropical te ajută la somn." Patul a fost unul special, adaptabil, care permite schimbarea poziției pentru mai mult confort. Iar în cameră era și un sistem de sunet, cu așa-numitul white-noise, zgomot alb, care induce somnul.

Și în timpul zilei activitățile au fost axate pe relaxare, de pildă sesiuni de masaj special concepute pentru îmbunătățirea somnului.

O experiență asemănătoare a vrut și Kaitlyn, care și-a petrecut vacanța într-o cameră de hotel din Saratoga Springs, New York.

Kaitlyn Rosati, turistă: "Totul în cameră era dedicat somnului. Aveam păturica, un kit pentru somn. Aparat pentru zgomote, infuzor, un meniu pentru perne, ca să comanzi una în funcție de preferințe.” Turiștii care merg în astfel de vacanțe nu sunt interesați să exploreze sau să se distreze, ci vor să aibă somn de calitate.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT: "Acest fenomen turistic a apărut ca reacție la suprasolicitare. E o creștere estimată undeva la 20 la sută față de anul precedent a acestei cereri.” Și la noi sunt unități de cazare care oferă pachete turistice dedicate somnului, în special în zonele mai retrase. La un hotel din Oradea turiștii sunt îndrumați de un medic specialist, pe timpul șederii.

Munteanu Raluca, medic recuperare în cadrul unui hotel: "Un somn bun începe cu atmosfera în care dormim, este nevoie de o cameră destul de întunecoasă o temperatură adecvată și în plus un meniu de perne din care să aleagă fiecare."

Alin Voaideș, reprezentantul unei agenții de turism: "Pe România prețul unui pachet de cinci nopți de cazare ajunge undeva la 3 mii, 3 mii cinci sute de lei per persoană. Dacă vorbim de destinații exotice prețurile pornesc de la 3.500 de euro și ajung până la 6 - poate 7000 de euro de persoană."

Potrivit unui raport global, piața turismului dedicat somnului este estimată la aproximativ 74 de miliarde de dolari.