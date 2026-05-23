Mulți au stat la plajă sub soarele arzător, alții ceva mai curajoși au făcut o baie în mare deși apa este încă rece.

După amiază au participat la tururi ghidate, momente artistice sau spectacole cu statui vivante - dedicate Zilei Orașului.

Soarele a strălucit întreaga zi pe litoral, așa că cei mai mulți au ales să își petreacă ziua la plajă.

Corespondent Știrile Pro TV: ”Pe litoral, plajele s-au animat ca într-o zi de vară. Sunt 25 de grade Celsius și vremea este perfectă pentru plajă. Apa mării are 16 grade”.

Bucuroși au fost și prietenii necuvântători.

Faleza Cazinoului a fost animată. Marea i-a întâmpinat pe turiști cu nuanțe superbe de turcoaz.

"Cea mai frumoasă mare, cel mai frumos aer, cele mai bune mâncăruri, sunt pe litoralul românesc!

Weekendul acesta pe litoral se organizează evenimente de Ziua Orașului - legată de Sfinţii Constantin şi Elena, sărbătoriţi pe 21 Mai. Fanfara "Muzica Apelor" a adunat turiștii, care au făcut poze și au filmat momentul.

Alții au descoperit orașul la pas și au participat la un tur ghidat, gratuit.

"Pe această stradă avem lucruri foarte interesante. Stradă din spatele meu este Cristea Georgescu cum vă spuneam, după numele unui primar al Constanței care a făcut foarte multe lucruri bune”.

Și duminică se anunță o zi frumoasă, cu mult soare pe litoral.