Situație fără precedent. Mica Unire, sărbătorită separat la Focșani

Ziua de 24 ianuarie este sărbătorită separat de autorităţile de Focşani, oraşul Micii Uniri, acestea făcându-şi fiecare propriul program.

Aşa se face că vor fi două hore ale Unirii, una anunţată de Prefectură şi alta de Primărie, la ore diferite, situaţia fiind una fără preceddent, transmite News.ro.

La Focşani, vineri 24 ianuarie, au loc două manifestări dedicate Unirii: una organizată de Prefectură, cealaltă organizată de Primărie şi Consiliul Judeţean.

Instituţia Prefectului îi cheamă pe oameni la sărbătoarea Unirii de vineri în Piaţa Unirii, de la ora 13.00, cînd, după acordarea onorului militar, vor urma alocuţiuni. În program sunt trecuţi că vor susţine alocuţiuni, în ordine, prefectul, preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul municipiului. După discursuri are loc defilarea detaşamentului de onoare şi, la final, tradiţionala Horă a Unirii.

Primăria Focşani, în schimb, îi invită pe oameni la sărbătoarea Unirii în Piaţeta Teatrului, de la ora 17.30.

Programul primăriei va începe cu evocarea istorică a momentului de la 1859, la care contribuie instituţiile pe care le are în subordine, respectiv Teatrul municipal, corul Pastorala şi Ansablul folcloric Ţara Vrancei. Programul artistic durează 45 de minute, după care va avea loc marşul torţelor, cu oprire în Piaţa Unirii, unde focşănenii sunt invitaţi să se prindă din nou în Hora unirii.

La această situaţie s-a ajuns în urma unor neînţelegeri între reprezentanţii Prefecturii pe de-o parte şi cei al Consiliului Judeţean şi Primăriei pe de altă parte.

Acestea au izbucnit după ce Prefectura le-a transmis Consiliului Judeţean Vrancea şi Primăriei Focşani o adresă prin care cerea detalii despre reprezentanţii desemnaţi să susţină discursurile şi întreba despre planurile pe care le are fiecare pentru 24 ianuarie din punct de vedere organizatoric. Adresa respectivă i-a supărat pe şefii celor două instituţii, care au dat publicităţii corespondenţa interinstituţională, dar şi un răspuns comun, în care şi-au exprimat indignarea de a fi desconsideraţi.

”La începutul săptămânii l-am căutat pe domnul prefect, ne-am întâlnit, a fost de acord că ar fi bine să participe cu o latură cultural artistică prin prezenţa ansamblului Ţara Vrancei, să creeze un moment artistic, dar ceva s-a scurtcircuitat, că după discuţia aceasta s-a arătat foarte revoltat că s-a aflat că ne-am întâlnit şi am discutat despre acest subiect şi din acel moment nu am mai discutat absolut nimic. Ii aşteptăm pe vrânceni la ora 13.00 atunci când ne am organizat, nu e o imagine bună şi nu arată deloc a unitate, a îndemn la înţelegere aşa cum s a întâmplat 161 de ani. Din punctul meu de vedere, noi am fost deschişi aşa că în ceea ce mă priveşte nu am obstrucţionat cu absolut nimic, ba din contră am încercat să ne achităm de obligaţiile firesti ce ne revin. Restul, fiecare va răspunde în faţa cetăţenilor şi fiecare va primi nota pe care o merită”, a declarat prefectul de Vrancea Gheorghiţă Berbece.

Pe de altă parte, primarul Focşaniului Cristi Misăilă, a declarat că s a ajuns la această situaţie din cauza ”lipsei de experienţă în organizarea unor astfel de momente ” a celor din Prefectura Vrancea ”.

”În mod normal toate instituţiile ar trebui să-si unească forţele şi să organizeze evenimente deosebite dedicate acestei zile. Din păcate, şi din lipsa unei experienţe probabil in domeniul administrativ şi de organziare a unor astfel de momente, Prefectura condusă vremelnic de domnul Berbece nu a stiut să poarte un dialog cu cei care am organizat an de an acest eveniment. Dar noi nu vrem să impietam aceasta zi cu nimic, dimpotrivă vrem să o comemoram asa cum se cuvine, aşa că am organizat foarte multe momente începând din data de 23”, a declarat primarul Focşaniului, Cristi Misăilă.

