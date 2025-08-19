Situația de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină a încetat, anunță Ministerul Energiei

Situaţia de urgenţă în aprovizionarea cu ţiţei şi motorină a României, instituită pe data de 28 iulie 2025, a încetat, a transmis marţi Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

„Am încheiat procedura legală prin care am evitat o situaţia de criză în aprovizionarea cu ţiţei a ţării. Prin măsurile pe care le-am luat, am evitat orice riscuri în aprovizionarea cu carburanţi a românilor şi a companiilor româneşti. Am demonstrat că România dispune de mecanisme solide de protecţie şi reacţie, care au funcţionat eficient şi au asigurat atât stabilitatea pieţei, cât şi continuitatea alimentării cu produse petroliere", a precizat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ordinul ministrului Energiei a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766/18.08.2025, ca urmare a constatării eliminării factorilor care au generat disfuncţionalitatea majoră în aprovizionarea cu ţiţei, situaţia de urgenţă a încetat.

Situaţia de urgenţă - nivel criză fusese instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăţi la importul de ţiţei, în urma contaminării cu cloruri organice de la portul de încărcare a două transporturi de ţiţei ce cumulau 184.000 de tone.

„Pentru asigurarea continuităţii aprovizionării, Ministerul Energiei a activat, la acel moment, procedurile legale privind utilizarea stocurilor de urgenţă ale României, conform legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. Reconstituirea stocurilor de ţiţei utilizate va fi realizată de către OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligaţiei de stocare", se menţionează în comunicat.

