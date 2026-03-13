Reprezentanții Poliției Române au precizat că, în cadrul procedurii de achiziție și la momentul recepționării produselor, furnizorii au prezentat buletine de analiză/rapoarte de încercare, iar parametrii determinați s-au încadrat în specificațiile tehnice. Totodată, verificările suplimentare făcute în cazul unor neconformități au indicat că produsele respectă parametrii. Totodată, Poliția a arătat că componentele uniformelor au garanție de minimum un an, produsele neconforme fiind înlocuite.

„Pantalonii din uniforma de poliție continuă să se rupă. Practic, sunt buni doar atunci când nu sunt purtați sau, dacă totuși sunt purtați, ar fi bine ca polițiștii să evite mișcările bruște. De exemplu, să nu fugă după un infractor sau să nu fie nevoiți să imobilizeze persoane agresive”, au afirmat reprezentanții Sindicatului Europol, vineri, într-o postare pe Facebook.

Postarea este însoțită de o fotografie în care se vede o pereche de pantaloni la care țesătura este sfâșiată.

„Între timp, Poliția Română continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru «noua» uniformă comandată încă din 2022 și care se livrează și astăzi. Din păcate, pe sume atât de mari ajungem să primim materiale de o calitate îndoielnică, iar instituția preferă să ignore criticile polițiștilor care semnalează constant problemele legate de elementele de uniformă”, au susținut sindicaliștii.

Poliția: achizițiile au fost făcute conform legislației

Poliția Română a transmis că, în urma modificărilor survenite în legislația privind echiparea polițiștilor, au fost făcute demersurile necesare în vederea achiziționării articolelor de echipament conform noului model, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

„Astfel, până în prezent, la nivelul Poliției Române, procesul de achiziție a elementelor de uniformă s-a desfășurat în etape succesive, materializate prin încheierea acordurilor-cadru aferente perioadelor 2022-2024, 2025-2027, pentru contractarea uniformei de serviciu și a uniformei de reprezentare și ceremonialuri, conform normelor de echipare în vigoare. Totodată, Inspectoratul General al Poliției Române a achiziționat și distribuit articole de echipament pentru toate cele 46 de unități din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române (inspectorate județene, școli/centre), conform strategiilor de echipare, fundamentate în baza solicitărilor de echipament ale polițiștilor”, a arătat Poliția.

Potrivit sursei citate, toate articolele de echipament din compunerea uniformei de poliție sunt acoperite de garanție pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data livrării, astfel încât produsele care prezintă neconformități în perioada de garanție vor fi refăcute și înlocuite de furnizor pe cheltuiala acestuia.

Verificări suplimentare pentru produsele reclamate

De asemenea, reprezentanții Poliției au precizat că toate informațiile privind atribuirea contractelor de achiziție publică pentru furnizarea de articole de echipament din compunerea uniformei de poliție sunt accesibile prin intermediul platformei online SEAP, asigurând transparența procesului de achiziție publică.

„Livrările articolelor de echipament au fost realizate în conformitate cu clauzele contractuale și graficele de livrare la toate cele 46 de unități din cadrul Poliției Române (inspectorate județene, școli și centre de formare), distribuția produselor către polițiști realizându-se din depozitele unităților. Precizăm faptul că, în cadrul procedurii de achiziție, cât și la momentul recepționării produselor, furnizorii au prezentat buletine de analiză/rapoarte de încercare, iar parametrii determinați prin acestea s-au încadrat în specificațiile tehnice de produs. În situația în care au fost sesizate anumite neconformități, au fost efectuate verificări suplimentare la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile și Pielărie București, pentru determinarea caracteristicilor materialelor din care sunt confecționate articolele de echipament, rezultând că produsele au parametrii conform celor din specificațiile tehnice de produs”, a explicat Poliția.

Reprezentanții instituției au menționat că, pentru garanția produselor, a fost stabilit încă din anul 2023 un mecanism la nivelul structurilor teritoriale, astfel încât, în cazul identificării unor neconformități la articolele de echipament, acestea să fie înlocuite fără costuri suplimentare pentru polițiști. De asemenea, pentru orice situație privind deteriorarea elementelor de uniformă, polițiștii au în permanență posibilitatea să se adreseze structurii de profil a unității din care fac parte, în vederea înlocuirii acestora.