Ministerul Apărării Naționale a trimis în total 4 avioane de luptă pentru a monitoriza situația. Un alt mesaj RoAlert a fost dat în urmă cu o oră.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Și la această oră ne aflăm, încă, sub incidența unui nou avertisment dat de autorități, în urmă cu o oră, tot din cauza unor aparate de zbor fără pilot detectate de radarele armatei”.

Iar alarmele au început de dimineață. Oamenii din Delta au primit, prima dată, un mesaj Ro-Alert la ora 10, când o dronă a fost observată în zona Chilia. Aparatul de zbor nu a fost doborât și și-a continuat deplasarea de-a lungul Dunării, spre localitatea Pardina.

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drona iar două avioane de luptă, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost trimise să o urmărească.

Apoi, la 11 și 20 de minute a fost emisă a doua avertizare, după ce o altă dronă a fost observată la Pardina. În jurul orei 11.55, din Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu" au fost ridicate alte două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aparatele de zbor fără pilot nu au pătruns în spațiul aerian românesc, așa că nu s-a pus problema dobărârii lor.

Acum, din nou, situația este sub monitorizare în urma mesajului RoAlert din această seară.