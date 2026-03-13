Clienții le caută inclusiv în restaurante, unde un piure de urzici costă 27 de lei. Într-o piață din Cluj-Napoca, urzicile costă 60 de lei. Sunt mult mai scumpe decât e carnea de porc. Drept urmare, sunt scoase la vânzare în caserole de 250 de grame.

Femeie: ”15 lei, dar negociem până la 12 lei, pentru că acum fiind foarte rece urzicile sunt foarte foarte puține".

Femeie: ”Off!! Și mai scumpe, prima dată au fost foarte scumpe. Luăm și noi cât putem”.

Într-o piață volantă din Alba Iulia, o pungă de aproape 300 de grame costă 10 lei.

Comercianții spun că nu e o muncă ușoară să le adune.

”Reporter: Se culeg mai greu?

Femeie: Se culeg, depinde după cum le găsești, unde sunt dese și e umezeală sunt mai bune".

Clientă: ”În locul spanacului, fac urzici”.

Clientă: ”În post e chiar benefic”.

În Maramureș, prețul urzicilor nu trece de 35 lei/kg

În Timișoara, pungile de urzici de 150 de grame se vând cu 10 lei, iar kilogramul trece astfel de 65 de lei. În Maramureș sunt ceva mai ieftine. Un kilogram nu depășește 35 de lei.

Comerciant: ”Urzicile se vând la grămadă, la 5 lei grămada”.

Femeie: ”Oamenii muncesc pentru ele și e ok să își ia bănuții, e corect”.

În sezon, urzicile au ajuns și în bucătăriile restaurantelor, în special în meniurile de post.

Chef: ”Aici avem bogăția minunată a naturii. Am fiert-o rapid, am îmbogățit-o cu lapte de cocos și tahini”.

Chef Stefan Niță: ”Se opăresc repede, se scot și așa păstrezi toate mineralele intacte, se pot face multe lucruri, inclusiv piure, supe".

Pentru că au calorii puține, sunt bogate în fier, calciu și magneziu, urzicile ajută și la detoxifiere.