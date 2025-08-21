Sindicaliştii din Educaţie, a 15-a zi de proteste. Se cere în continuare demisia ministrului Daniel David. VIDEO

21-08-2025 | 11:24
Sindicaliştii din Educaţie
Sindicaliștii din Educație protestează, joi, pentru a 15-a zi consecutiv, reclamând măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar și cerând demisia ministrului Daniel David.

Ioana Andreescu

Pentru a 15-a zi consecutiv, sindicaliștii din sistem protestează în fața sediului Ministerului Educației.

Cu steaguri, pancarte, bannere, fluiere și vuvuzele, ei cer renunțarea la măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar și demisia ministrului Daniel David.

„Abrogați Legea 141/2025! Această lege nu aduce «economii» la buget, dar produce prejudicii majore educației și lovește în drepturile profesorilor. Nu acceptăm umilința, nu acceptăm minciuna”, transmit sindicaliștii.

Aceștia propun abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari, a celor privitoare la mărirea normei didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și până în prezent) și a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare și control.

„De asemenea, propunem creșterea la 3 salarii de bază ale persoanei, a cuantumului primei de instalare neimpozabilă ce se acordă, începând cu anul școlar 2026-2027, personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unități de învățământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate”, transmit sindicaliștii.

Ei anunță că vor continua protestele, după următorul program:

- 22 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

- 25 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

- 26 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

- 27 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

- 28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

- 29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

- 3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

- 3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

- 4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

- 5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

- 8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.

În ultima perioadă, sindicaliștii vorbesc despre boicotarea începerii anului școlar și amenință inclusiv cu greva.

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat, miercuri seară, că este foarte greu să spună dacă va începe sau nu școala în 8 septembrie, având în vedere nemulțumirile salariaților din sistem și faptul că aceștia anunță proteste în continuare.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 21-08-2025 11:13

