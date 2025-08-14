Localnicii din Bumbești Jiu cer oprirea tirurilor care trec zilnic pe lângă casele lor: „Ziduri crăpate, e prăpăd de praf”

14-08-2025 | 17:28
Proteste într-o localitate din Gorj: oamenii sunt nemulțumiți că pe la porțile lor trec zilnic sute de camioane încărcate cu piatră.

Gigi Ciuncanu

În zonă este o carieră şi din cauza transporturilor mari localnicii spun că în case le-au apărut fisuri, iar în zonă e mereu praf şi un zgomot infernal.

Garda de Mediu i-a amendat în repetate rânduri pe cei responsabili.

Localnicii de la marginea oraşului Bumbeşti Jiu spun că de-a lungul anilor s-au plâns degeaba autorităților, aşa că au decis să iasă acum în stradă. Au adus chiar şi filmări, în care se văd tirurile care circulă în viteză, prin praf, pe lângă casele lor.

Localnic: ”Nu m-a luat nimeni în considerație, am fost la primărie, te duci la poliție, am fost la poliție, du-te la primărie și uite așa m-au plimbat. Animalele mor și datorită secetei pentru că nu avem apă, datorită condițiilor ăstora că se pune praf, vin pietrele pe casă, am zidurile crăpate la casă.

Localnică: ”E prăpăd ce e de praf, mașinile de la 5 trec, noaptea lucrează, noi suntem oameni, avem copii, strănepoți, nu pot veni din cauza prafului, nu mai facem în grădină nimic”.

Gheorghe Sanda – șef Garda de Mediu Gorj: ”Oamenii au dreptate, mitingul este justificat, încercăm pe toate căile să rezolvăm aceastpă problemă. S-au aplicat zeci de mii de lei sancțiuni numai anul acesta, de peste 60.000 de lei, am avut peste 10 inspecții”.

Pentru ca mașinile de tonaj să nu mai treacă pe lângă casele oamenilor e nevoie de un drum nou. Autoritățile locale spun că lucrează la un astfel de proiect, dar pentru a cărei materializare mai e nevoie de timp și bani.

Constantin Bobaru – primar orașul Bumbești Jiu: ”În perspectiva realizării centurii ocolitoare, care este la faza de SF, am reușit deja cu proiectantul în așa fel încât toată circulația de pe acest drum tehnologic să fie preluată în centura ocolitoare, să nu mai aibă niciun fel de treabă cu partea locuită”.

Prefectura Gorj a cerut un raport amplu despre situația cu care se confruntă oamenii din zonă. Până atunci, tirurile continuă să circule nestingherite pe același traseu pe care îl fac de ani de zile. În cariera de piatră aflată în apropierea orașului Bumbești Jiu își desfășoară activitatea 11 firme.

Sursa: Pro TV

