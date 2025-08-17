Zeci de scandalagii reținuți la Chișinău. Protestau după ce la fugarul Șor le-a promis mii de dolari dacă ies în stradă

După ce oligarhul fugar prorus Ilan Şor a chemat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc şi o tentativă de a le organiza.

Cu toate că oamenii legii au anunţat că protestele plătite sunt interzise în Republica Moldova, unele persoane au decis să încalce legea.

Ilan Şor, condamnat la închisoare în Moldova şi refugiat la Moscova, este deja sub incidenţa sancţiunilor occidentale pentru eforturile sale de destabilizare a Moldovei în numele Rusiei. Luni, el a declarat că va plăti zilnic fiecărui protestatar din Moldova suma totală de 3.000 de dolari pe lună, dacă va începe să protesteze la Chişinău începând de sâmbătă.

În acest sens, Poliţia R. Moldova a informat că în urma tentativelor de ieri de a organiza proteste, au fost reţinute şi duse la inspectorat 69 de persoane, iar mai multe bunuri au fost ridicate pentru probatoriu, informează deschide.md.

„Organizaţia criminală „Şor” a încercat, ieri, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că Poliţia a anunţat despre ilegalitatea acestuia în locul respectiv. Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate, acestea au încercat mai multe provocări în adresa instituţiilor de drept, dar şi a simplilor cetăţeni.

Protestatarii plătiți de Șor au creat haos pe străzile din Chișinău

De mai multe ori, persoanele au încercat să blocheze benzile de circulaţie (ceea ce a creat disconfort în trafic), au consumat alcool, au adus mascote care să distragă atenţia de la alte ilegalităţi (chiar dacă cunosc că la asemenea evenimente toate persoanele trebuie să fie identificabile), au provocat şoferii parcaţi în adiacent prin simularea de accidente rutiere, au implicat minori (ceea ce contravine legii), au distrus cu piatra geamul uneia dintre maşinile oamenilor legii, au adus obiecte şi materiale electorale fără acte de provenienţă, au încercat camuflarea corturilor în valize sau prin intermediul taximetriştilor etc”, anunţat Poliţia de la Chişinău.

Între timp, oamenii legii amintesc că zilele trecute, de nenumărate ori, s-a anunţat despre neadmiterea abaterii de la cadrul legal şi despre documentarea fiecărei ilegalităţi.

„Circa 60 de persoane au renunţat să participe la aşa-numitul protest imediat ce au ajuns la destinaţie. Cu toate acestea, unii şi-au asumat să ignore avertizările poliţiei.

La inspectorat au fost conduşi 69 de participanţi şi 3 automobile. Una dintre persoane era anunţată în căutare ca debitor de stat”, au mai transmis reprezentanţii forţelor de ordine.

Astfel, au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenţii:

60 - pentru coruperea privind întrunirile organizate;

67 – pentru încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor;

12 – pentru huliganism;

1 - pentru încălcarea legislaţiei privind întrunirile;

2 – pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului;

2 – pentru încălcarea legislaţiei privind consumul produselor din tutun;

2 - pentru achiziţionarea, păstrarea, transportul şi comercializarea ilegală a valorilor materiale;

2 - pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate;

Bunuri ridicate - 76 de corturi, 4 saci de dormit şi o saltea gonflabilă.

Acțiunile lui Șor, parte a acțiunile de destabilizare a Moldovei organizate de Kremlin

De asemenea, au fost înregistrate 7 cazuri în care cetăţenii au sesizat Poliţia şi au solicitat investigarea unor acţiuni ale persoanelor prezente la aşa-zisul „protest”.

„Din cauza încercărilor constante ale grupării criminale „Şor” de a crea provocări şi destabilizare, Poliţia a fost nevoită să sporească vigilenţa, inclusiv în traficul de pe drumurile naţionale. În acest sens, ne pare rău pentru incomodităţile create celorlalţi cetăţeni în procesul de asigurare a ordinii publice.

Precizăm că, restul persoanelor care au încălcat legea au fost deja identificate şi urmează să fie documentate.

Poliţia, în continuare, îndeamnă toţi cetăţenii să respecte legea şi să nu se lase atraşi în ilegalităţi mascate cu promisiuni financiare. Poliţia va continua să împiedice tentativele de destabilizare”, se mai arată în mesajul Poliţiei.

Anterior, şi şeful IGP, Viorel Cernăuţeanu, a avertizat cetăţenii, îndeosebi minorii să nu se lase ademeniţi de protestele plătite pentru că riscă să aibă cazier pătat pentru întreaga viaţă. Şi asta pentru că în R. Moldova protestele plătite sunt interzise prin lege.

