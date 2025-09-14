Sindicaliştii din administraţie protestează luni în București, nemulțumiți de măsurile Guvernului. Amenință cu grevă generală

Stiri actuale
14-09-2025 | 13:16
protest bucuresti
Inquam Photos / Mălina Norocea

Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate.

autor
Mihaela Ivăncică

Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.

Începând de la ora 10.00, protestatarii se vor aduna în Piaţa Victoriei, unde vor sta până la ora 13.00.

Apoi, se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 - 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

”În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliştii la începutul acestei luni.

Citește și
protest uk
Tensiuni în Londra. Un marș organizat de extrema dreaptă are loc simultan cu o contramanifestaţie anti-rasistă

Principalele revendicări ale sindicaliştilor

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă, în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice şi renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, protest,

Dată publicare: 14-09-2025 13:16

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
26 de polițiști au fost răniți la protestul lui Tommy Robinson din Londra. 25 de persoane au fost arestate. GALERIE FOTO
Stiri externe
26 de polițiști au fost răniți la protestul lui Tommy Robinson din Londra. 25 de persoane au fost arestate. GALERIE FOTO

26 de ofițeri de poliție au fost răniți în timpul supravegherii unui protest organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, la care au participat până la 150.000 de persoane care au mărșăluit prin centrul Londrei.

Tensiuni în Londra. Un marș organizat de extrema dreaptă are loc simultan cu o contramanifestaţie anti-rasistă
Stiri externe
Tensiuni în Londra. Un marș organizat de extrema dreaptă are loc simultan cu o contramanifestaţie anti-rasistă

Zeci de mii de persoane erau aşteptate sâmbătă la Londra, la iniţiativa lui Tommy Robinson, o figură proeminentă a extremei drepte britanice, pentru o manifestaţie pe care acesta o descrie drept „un protest în sprijinul libertăţii de exprimare”.  

Sindicatele din administrația locală ies în stradă în București împotriva reducerii de personal. Programul protestului
Stiri actuale
Sindicatele din administrația locală ies în stradă în București împotriva reducerii de personal. Programul protestului

Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa, pe 15 septembrie, în Capitală, la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în domeniu anunţate de Guvern.

Sindicatele pregătesc un protest de amploare în Capitală. Sunt deja manifestații în țară. „Suntem nemulțumiți de austeritate”
Stiri actuale
Sindicatele pregătesc un protest de amploare în Capitală. Sunt deja manifestații în țară. „Suntem nemulțumiți de austeritate”

Sindicatele se mobilizează și anunță un protest de amploare în Capitală, luna viitoare.

Sindicatele din Educaţie boicotează începutul de an şcolar. Marș de protest în Capitală, în prima zi de școală
Stiri Educatie
Sindicatele din Educaţie boicotează începutul de an şcolar. Marș de protest în Capitală, în prima zi de școală

Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Recomandări
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației

Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28