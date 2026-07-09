Pe fațada clădirii au fost desenate cu spray negru mai multe cruci și o literă care pare a fi din alfabetul grec. Poliția a deschis o anchetă și analizează imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a-l identifica pe autor, transmite Agerpres.

Incidentul a avut loc pe fațada sinagogii, situată într-o zonă ultracentrală a municipiului Alba Iulia. Simbolurile desenate – cruci și o literă grecească – nu au fost încă descifrate oficial de anchetatori, dar prezența lor pe un lăcaș de cult evreiesc ridică suspiciuni legate de un posibil mobil antisemit.

Un monument cu o istorie tulburătoare

Sinagoga din Alba Iulia, prima de zidărie construită în Transilvania, a fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea și poartă numele de „Mareh Yezekiel”. A fost reinaugurată în 2017, după un amplu proces de restaurare finanțat de Guvernul României și Federația Comunităților Evreiești din România.

Pe fațada sa se mai păstrează trei ghiulele încastrate în zid din timpul Revoluției de la 1848, iar în 20 noiembrie 1938, sinagoga a fost puternic zdruncinată de un atentat cu bombă pus la cale, se pare, de legionari. Din fericire, atunci nu au fost victime, deoarece slujba se ținea în sinagoga de peste drum.

Comunitate evreiască în declin

Comunitatea evreiască din Alba Iulia era odinioară cea mai numeroasă din Transilvania – între 1653 și 1848, orașul a fost singurul din Ardeal în care era permisă legal așezarea evreilor. La ora actuală, însă, este printre cele mai mici din țară, ceea ce face ca actul de vandalism să fie cu atât mai simbolic și mai dureros pentru cei care mai păstrează vie memoria comunității.