Parentingul blând, metoda care a dominat ultimul deceniu, începe să piardă teren în fața așa-numitului „FAFO parenting” (tradus liber prin „faci prostii și suporți consecințele”).
Citește articol integral pe SpotMedia.ro.
Parentingul blând, metoda care a dominat ultimul deceniu, începe să piardă teren în fața așa-numitului „FAFO parenting” (tradus liber prin „faci prostii și suporți consecințele”).
Citește articol integral pe SpotMedia.ro.
Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, iar pe drumurile din 15 judeţe se intervine cu utilaje de deszăpezire.
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă şi să poarte încălţăminte antiderapantă.
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod suficient locuinţa, în 2024, o situaţie mai bună faţă de nivelul de 10,6% din 2023, arată datele publicate luni de Eurostat.
Un nou val de ger și ninsori a cuprins aproape toată țara. Frigul siberian a lovit cel mai rău în Moldova.
Parlamentarii PNL Raluca Turcan şi Daniel Fenechiu au depus un proiect de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a CRR, care să interzică acțiunile judecătorilor de boicotare a ședințelor și care să sancționeze financiar absențele de la ședințe.
Cea de-a 68-a ediție a premiilor Grammy, desfășurată duminică seară la Los Angeles, a fost marcată de recorduri istorice și mesaje puternice, Bad Bunny și Kendrick Lamar fiind marii câștigători ai galei.