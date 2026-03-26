Potrivit liderului de la Kremlin, conflictul cauzează daune considerabile logisticii internaționale, producției și lanțurilor de aprovizionare, exercitând în același timp o presiune intensă asupra companiilor din sectorul hidrocarburilor, metalelor și îngrășămintelor.

„Consecințele conflictului din Orientul Mijlociu rămân dificil de prevăzut cu precizie”, a declarat Putin în fața unor oameni de afaceri la Moscova. „Mi se pare că nici cei implicați în conflict nu pot prevedea nimic, iar pentru noi este și mai dificil”, a adăugat el.

„Cu toate acestea, există deja estimări conform cărora aceste consecințe pot fi comparate cu epidemia de coronavirus”, a mai spus Putin.

Comparația cu pandemia de COVID-19

„Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta a încetinit considerabil dezvoltarea tuturor regiunilor și a tuturor continentelor, fără excepție”, a subliniat el.

Pe de altă parte, Putin a atras atenția că întreprinderile rusești și guvernul ar trebui să adopte o abordare prudentă atunci când decid cum să cheltuiască veniturile neașteptate generate de creșterea prețurilor petrolului, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Creșterea bruscă a prețurilor petrolului a făcut din Rusia unul dintre principalii beneficiari ai războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat împotriva Iranului pe 28 februarie.

Avertisment privind cheltuirea veniturilor suplimentare

„Acum că prețurile exporturilor noastre tradiționale sunt în creștere, dar piețele sunt în turbulență, ar putea exista tentația de a profita de situație”, le-a spus Putin oamenilor de afaceri.

El a adăugat că această tentație ar putea implica risipirea veniturilor suplimentare, distribuirea lor sub formă de dividende ale companiilor sau, în cazul statului, extinderea cheltuielilor bugetare.

„Trebuie să rămânem prudenți. Dacă piețele oscilează într-o direcție astăzi, ar putea oscila în cealaltă mâine”, a avertizat el.

„Este nevoie de un grad moderat de conservatorism și de o abordare moderat conservatoare, atât în sectorul corporativ, cât și în finanțele publice”, a punctat liderul de la Kremlin.