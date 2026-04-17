Rapperii americani Eve și Ja Rule, formația Clean Bandit sau duo-ul de DJ The Martinez Brothers sunt doar câțiva dintre artiștii din țară și din străinătate care vor ajunge în această vară la NIBIRU.

90 de nume noi, dar și festivaluri și evenimente au fost anunțate printr-o transmisiune maraton de 6 ore, în care publicul a putut intra în direct și a câștigat premii în valoare de peste 600 de mii de euro.

Selly: „Am plăcerea să anunț un nou festival în Nibiru, unul dintre cele două pe care le anunțam: Rock Days. Nu o să dau artiștii; artiștii îi ghiciți voi.”

NIBIRU își va deschide porțile pe 16 iulie, în Costinești. Timp de 46 de zile, 6 festivaluri pentru toate gusturile – printre care Galaxia, K-Pop Days ori Rock Days – îi așteaptă pe dornicii de distracție.

O parte importantă din experiența NIBIRU va putea fi trăită gratuit, în zona de promenadă, unde vor avea loc inclusiv concerte.

Pentru evenimentele cu acces pe bază de bilet, prețurile pornesc de la 49 de lei. Estimările arată că, în această vară, aproximativ 2 milioane de persoane vor veni pe litoral.