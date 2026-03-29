Aici se extind unitățile de cazare și se modernizează. Vorbim de peste 12 milioane de euro cheltuiți pentru a ridica standardele la 4 stele. Între timp, administrația locală se ocupă de infrastructură.

Pe limba de nisip de la Gura Portiţei turiştii pot ajunge doar cu barca. Natură e încă nealterata iar plajele sunt sălbatice. Aşa că frumuseţea locului i-a încurajat pe investitori să gândească noi proiecte în zonă.

Marian Mihai, investitor: ”Practic aici a fost totul construit de la 0. A fost demolat și construit de la temelie până la acoperișul din stuf. Este un loc unic care nu se întâlnește în Europa."

Aproape de plajă un alt investitor a construit un complex de bungalouri încurajat de succesul pe care îl are turismul în Delta Dunării.

Gabriel Dițu, administrator complex turistic: "După ce finalizăm toată investiția, trecem la patru stele acesta este obiectivul. Vom deschide pe 1 mai."

Aici camerele vor costa de la 500 la 900 de lei pe noapte. Unităţile de cazare mai vechi au fost şi acestea renovate. În total sunt 170 de locuri de cazare vopsite în alb şi albastru şi cu acoperişuri de stuf.

Codruț Cursaru, șef șantier: "Finalizăm și a cincea clădire la standarde de patru stele."

Administraţia locală a modernizat pontoanele din Gura Portiţei, dar şi portul din Jurilovca pentru a asigura transportul turiştilor cu bărcile.

Eugen Ion, primar Jurilovca: "Dacă ne raportăm la port discutăm de o investiție de 4 milioane de euro cu extindere de la 65 de locuri de acostare la 120. Acum 12 ani fără infrastructura de bază noi nu puteam să așteptăm investitori privați care să vină aici."

Anual, în Jurilovca și Gura Portiței ajung peste 500 de mii de oaspeţi.